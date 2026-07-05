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「台中發展不能只集中在都會核心」 何欣純：當選設全民運動館
民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今表示，山城長期缺乏複合式室內運動空間，未來若有機會當選市長，將在新社、東勢等山城地區，因地制宜規劃「全民運動館」，打造全齡化、多項目、友善便利的運動場域，讓山城鄉親也能享有安全、舒適、平價的運動生活環境。
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新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，何欣純出席致詞時做以上表示。她說，中央近年推動全民運動館，目標就是讓運動資源不只集中在都會區，而能依照地方需求，規劃健身房、韻律教室、全齡體能訓練場、綜合球場等多元設施；讓長輩、家長與孩子都能就近運動。
何欣純說，台中山城最需要的就是更彈性、更貼近生活的運動空間，未來會持續向中央運動部爭取資源，讓新社、東勢、石岡、和平等地區，也能擁有安全便利的運動場域。
她說，地方長期期待山城能有一處整合型運動空間。雖然山城地區受限於人口與腹地條件，未必能比照都會區設置大型運動中心，但可以透過因地制宜方式，規劃符合地方需求的複合型全民運動館，提供打球、健身、游泳及社區活動等多元功能，提升山城整體運動環境。
何欣純說，台中發展不能只集中在都會核心，市政必須照顧每一個行政區、每一位市民。未來她會把山城運動空間、社區健康與全民運動納入整體市政規劃，讓山城不只有好山好水，也能成為適合全齡運動、健康生活的活力山城。
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