快訊

致癌油風暴延燒食藥署擴大第二層食品下架 石崇良：未改善前不准復工

「全網最醜的狗」長相太潦草爆紅 珍稀身分曝光20萬人傻了：很罕見

伊朗最高領袖缺席父親國葬原因曝光！川普酸伊朗人「假哭」

聽新聞
0:00 / 0:00

「台中發展不能只集中在都會核心」 何欣純：當選設全民運動館

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純與會。圖／何欣純提供
新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純與會。圖／何欣純提供

民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純今表示，山城長期缺乏複合式室內運動空間，未來若有機會當選市長，將在新社、東勢等山城地區，因地制宜規劃「全民運動館」，打造全齡化、多項目、友善便利的運動場域，讓山城鄉親也能享有安全、舒適、平價的運動生活環境。

2026九合一選舉

新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，何欣純出席致詞時做以上表示。她說，中央近年推動全民運動館，目標就是讓運動資源不只集中在都會區，而能依照地方需求，規劃健身房、韻律教室、全齡體能訓練場、綜合球場等多元設施；讓長輩、家長與孩子都能就近運動。

何欣純說，台中山城最需要的就是更彈性、更貼近生活的運動空間，未來會持續向中央運動部爭取資源，讓新社、東勢、石岡、和平等地區，也能擁有安全便利的運動場域。

她說，地方長期期待山城能有一處整合型運動空間。雖然山城地區受限於人口與腹地條件，未必能比照都會區設置大型運動中心，但可以透過因地制宜方式，規劃符合地方需求的複合型全民運動館，提供打球、健身、游泳及社區活動等多元功能，提升山城整體運動環境。

何欣純說，台中發展不能只集中在都會核心，市政必須照顧每一個行政區、每一位市民。未來她會把山城運動空間、社區健康與全民運動納入整體市政規劃，讓山城不只有好山好水，也能成為適合全齡運動、健康生活的活力山城。

新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純與會。圖／何欣純提供
新社區今舉辦運動聯盟嘉年華暨理事長盃木球邀請賽，民進黨台中市長參選人、立法委員何欣純與會。圖／何欣純提供

何欣純 2026九合一選舉 台中市選舉 運動

延伸閱讀

賴瑞隆衝運動票 拋一區一運動中心願景

新北市長戰 李四川打婦女牌 蘇巧慧爭運動中心

台中東勢活力山城親子路溜嘉年華登場 人潮湧入警察交維

藍白力挺北台灣最年輕議員參選人林廷翰 謝國樑：把失去的席次拿回來

相關新聞

鄭麗文成2026票房毒藥應避談習近平？ 趙少康：不覺得有什麼問題

2026選戰倒數4個多月，中廣前董事長趙少康今對於國民黨內有人建議黨主席鄭麗文後續輔選不應該一直評論川普、習近平等話題？趙說，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的議題。

油品風暴！蔣萬安籲中央即刻公布名單 沈伯洋酸別政治口水、責任移轉

中聯油脂爆發毒沙拉油事件，目前影響3家油品公司、18項油品、30批號，甚至傳擴及泡麵油包、罐裝沙茶醬、熟食及加工食品等，也影響學校營養午餐。台北市長蔣萬安今呼籲，中央應即刻公布名單、檢討相關制度。民進黨台北市長參選人沈伯洋強調，食安本就需要中央地方協作，就算公布名單稽查也是地方政府權責，這時間不該有政治口水、責任移轉。

影／蔣萬安採購2千箱鳳梨釋迦 沈伯洋：支持全台農產品相當重要

中聯油脂生產的油品檢出致癌物「苯駢芘」超標，食藥署昨經會議決定擴大預防性下架範圍，民進黨台北市長參選人沈伯洋今天受訪表示，食安需要中央與地方協力。

盧秀燕五個字諧音表態挑戰2028？趙少康直白說：就是在準備2028選舉

國民黨黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕、市長參選人江啟臣同框，盧以特製桌牌贈江啟臣，強調8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」。外界因諧音「秀燕將啟程」，聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。中廣前董事長趙少康說，「盧秀燕就是在準備2028的選舉。」

蔣萬安成全國大母雞 藍營期待深入綠營縣市當柯志恩等人「造浪者」

台北市長蔣萬安近來頻頻南下與藍營執政縣市交流市政，這兩天到台東與縣長饒慶鈴合體迎接今年熱氣球嘉年華。未來有望到綠營縣市助攻？藍營說，蔣的全國性聲望，各地參選人都期待他來輔選，也勢必是同黨高雄市長參選人柯志恩造勢的造浪者之一。

台北市選戰 蔣萬安母雞效應擴大 沈伯洋鞏固基層

台北市長選戰近期民調，藍綠仍有差距，市長蔣萬安頻頻走出北市，與藍營縣市交流，藍營透露，蔣未來會南下綠營縣市，助攻同黨高雄市長參選人柯志恩等人，持續擴大母雞效應。民進黨市長參選人沈伯洋陣營指出，將會勤跑基層、座談及市場等，「會持續聆聽市民意見、不放棄努力。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。