民進黨雲林新團隊就定位 劉建國卸黨職宣誓團結迎戰9合1

民進黨雲林縣黨部完成改選，新團隊昨晚在台西鄉交接後正式就戰鬥位置，帶領上千名黨員和支持者高喊團結口號，表達攜手迎戰九合一選舉的決心。面對藍營強大的組織，原任黨主委的立委劉建國也卸下黨職，將全心投入年底縣長選戰，以期光復雲林。

昨天交接典禮以餐會方式進行，新主委江宗保及新任執行委員及評議委員正式就職，中常委陳茂松代表黨中央出席並感謝劉建國兼任黨主委，帶領黨部推動組織改革、凝聚地方力量，讓黨務工作更加穩健，為下個階段奠定良好基礎，相信九合一大選雲林一定會成功。

雲林縣黨部也表示，劉建國主委任內全力推動黨務革新，召開近百次工作會議，每月辦顧問團會議及黨員慶生，凝聚向心力，今年九合一選舉提名的人數更創下歷年新高，展現深耕雲林深耕決心。江宗保表示，未來將延續歷屆主任委員打下的良好基礎，以「團結、傳承、改革、服務」作為黨務工作核心理念，積極整合各方力量，深化基層，培育人才，讓黨部成為黨員最堅實的後盾。

江宗保說，面對年底九合一大戰，全體黨公職及同志更應放下彼此、團結一致，雲林黨部將扮演最佳平台，做好輔選及組織工作，讓每位提名人全心全力投入選戰，攜手守護民主及雲林未來發展。

劉建國也表示，新的團隊已就定位，將全力投入輔選，面對眼前這場硬仗，大家仍充滿信心，多年他向中央努力爭取下，雲林醫療等各方面福祉均已充實精進，相信鄉親都看在眼裡，為開創更美好的雲林，所有提名人將全力以赴，爭取重返執政。