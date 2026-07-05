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藍白力挺北台灣最年輕議員參選人林廷翰 謝國樑：把失去的席次拿回來

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（前右三）舉辦問政說明會，基隆市長謝國樑（前左三）號召民眾支持他。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（前右三）舉辦問政說明會，基隆市長謝國樑（前左三）號召民眾支持他。記者邱瑞杰／攝影

基隆市被認為是「藍白合」實驗示範區，民眾黨基隆市議員參選人林廷翰舉辦問政說明會，市長謝國樑助講時說，中正區過去藍營有3席市議員，今年國民黨提名藍敏煌、呂美玲競選連任，請大家支持林廷翰，把我們失去的席次重新拿回來。

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林廷翰昨晚在國門廣場舉辦問政說明會，林的競選總部主委張淵翔、立委王鴻薇、桃園市議員凌濤，接任民眾黨基隆市黨部主委的副市長邱佩琳先後助講，接著由林廷翰提出參選政見，最後由謝國樑上台演說壓軸。

邱佩琳表示，過去出席基隆市兒少代表及有愛城市委員會議，林廷翰總能提出深刻見解，讓她印象深刻。林廷翰擔任市府副發言人期間，更展現出對市政的熟悉、敏銳的反應與高執行力，且善於傾聽地方聲音，已完全具備擔任市議員的條件。

林廷翰感謝在場民眾，願意花時間聽年輕人對中正區新的未來，新的想法。他今年24歲，是北台灣最年輕的議員參選人，是中正區土生土長的小孩。雖然最年輕，但讀高中時就是行政院、基市府的兒少代表，投入公共服務時間超過7年，用實際行動促成市政的改變。

林說，「基隆有愛，全齡友善」是他參選的政見主軸，第1個就是照顧長輩，因為他本身是學做復健的（職能治療師），如何讓長輩在社區健康快樂的生活是他最注重的，也是他的專業。市府已提出長樂65專案，如果有幸進入議會，在財政狀況允許的前提之下，會希望這個補貼不要只發1年。

林廷翰表示，他也常跟年輕的爸爸媽媽討論，怎麼樣讓大家有更好的育兒環境。謝國樑首任已完成了一區一室內兒童樂園政績。就兒童發展的觀點來看，孩子對於戶外空間需求也非常大，所以他希望能夠在八斗子先蓋一座戶外的旗艦共融遊戲場。

林廷翰的父母早年離異，媽媽獨自扶養他和兩個女兒長大。謝國樑演說時，向大家推薦林廷翰，指林是很好的年輕人，曾在國會擔任助理，也曾是基市府副發言人。林母是他的好朋友，是「很好的姐姐」，兩年前很不幸離世。他看著20出頭的林廷翰自己一個人，還要照顧兩個妹妹，有責任，有擔當，上進可取。

有公民團體前年發起罷免謝國樑，謝說，當時林廷翰帶著一群青年朋友，大街小巷協助他維持市府論述，讓大家了解那個過程（東岸商場爭議）是怎麼一回事，真相又是如何。林現在還在攻讀碩士，算是非常努力、苦讀出身，希望大家一起支持這樣的年輕人。

謝國樑說，這屆中正區市議員，國民黨有藍敏煌、呂美玲兩名議員，競選連任。過去在中正區，藍營有3席市議員，所以要請林廷翰把失去的席次重新拿回來。他也說要跟大家報告，假如他繼續在市政府服務，林廷翰也能夠進到市議會，他們絕對能夠做更好的配合，推動市政。

民眾黨基隆市議員參選人林廷翰在國門廣場舉辦問政說明會，吸引數百人到場。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨基隆市議員參選人林廷翰在國門廣場舉辦問政說明會，吸引數百人到場。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（前）舉辦問政說明會，說明參選理念和政見。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（前）舉辦問政說明會，說明參選理念和政見。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（左）舉辦問政說明會，接任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳（右）上台助講。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨基隆市議員參選人林廷翰（左）舉辦問政說明會，接任民眾黨基隆市黨部主委的基隆市副市長邱佩琳（右）上台助講。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 林廷翰 邱佩琳 2026九合一選舉 基隆市選舉

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