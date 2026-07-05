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柯志恩提「高雄人口最多行政區是三民區」 綠營痛批柯對高雄很不熟

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對柯志恩臉書將三民區誤植為人口最多的行政區，民進黨議員鄭孟洳批評柯志恩對高雄很不熟。圖／議員鄭孟洳服務處提供
針對柯志恩臉書將三民區誤植為人口最多的行政區，民進黨議員鄭孟洳批評柯志恩對高雄很不熟。圖／議員鄭孟洳服務處提供

國民黨高雄市長參選人柯志恩日前誤將已歇業的鼎山夜市放入文宣，高雄市人口最多的行政區是鳳山區，柯的臉書卻將三民區稱為「高雄人口最多的行政區」。民進黨議員鄭孟洳批評，柯志恩從政策文宣到臉書貼文接連出錯，顯示她對高雄地方現況掌握不足。柯辦坦言錯誤，不慎將「次多」誤植為「最多」。

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柯志恩昨日在三民區舉辦黨員幹部座談會，晚間在臉書貼文指稱，「這四年來，我走遍高雄每個角落，也更深刻感受到三民區作為高雄人口最多的行政區，正面臨人口流失、高齡化、少子化與房價高漲等嚴峻挑戰」。

三民區民進黨市議員鄭孟洳表示，早在2012年鳳山區已成高雄人口最多的行政區，三民區則是高雄人口第二多的行政區；從鼎山夜市到行政區人口排名，很明顯柯志恩對高雄地方現況掌握不足，若柯志恩四年來走遍高雄每個角落，卻連最基本的行政區人口資訊都沒有掌握清楚，又如何讓市民相信她真的熟悉三民、理解高雄？

三民區無黨籍市議員張博洋說，根據民政局公開數據顯示，鳳山區人口為 35萬2081 人，三民區則為 32萬7925 人，一個二度挑戰市長大位的參選人，連這種透過政府公開網站即可輕易查詢的基礎人口統計都能弄錯，不僅對城市缺乏基礎認識，更突顯競選團隊在發布政見或論述前的審核機制嚴重失能。

柯志恩競選辦公室回應，文章內容原為強調三民區為人口「次多」行政區，誤植為「最多」，感謝各界指正，未來文宣團隊會更加嚴謹。

柯志恩臉書將三民區稱為「高雄人口最多的行政區」，遭到綠營議員砲轟。圖／取自立委柯志恩臉書
柯志恩臉書將三民區稱為「高雄人口最多的行政區」，遭到綠營議員砲轟。圖／取自立委柯志恩臉書

柯志恩 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉

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