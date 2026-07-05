蔣萬安成全國大母雞 藍營期待深入綠營縣市當柯志恩等人「造浪者」

台北市長蔣萬安近來頻頻南下與藍營執政縣市交流市政，這兩天到台東與縣長饒慶鈴合體迎接今年熱氣球嘉年華。未來有望到綠營縣市助攻？藍營說，蔣的全國性聲望，各地參選人都期待他來輔選，也勢必是同黨高雄市長參選人柯志恩造勢的造浪者之一。

藍營人士透露，柯志恩接下來會展開廟口開講和大型造勢，蔣萬安勢必會是高雄「造浪者」名單之一。此外，蔣萬安、柯志恩和台中市長參選人江啟臣過去一起在立法院奮戰過，也是國民黨立院黨團次團「新透明連線」的成員，更曾南下高雄反罷韓。

他指出，蔣、柯、江3人是中生代連線，未來也會合體，猶如藍營馬英九、朱立倫、胡志強「馬立強」，以及韓國瑜、侯友宜、盧秀燕的「禿子、漢子、燕子」。

該名人士說，蔣萬安這幾年「進化」很多，建立不錯的群眾魅力，累積不少人氣，如今全國藍營、非綠陣營對蔣萬安有一定期待，加上他的聲望已是全國性，更為藍營非常重要的領軍人物，當今氣勢確實好，尤其跨縣市的知名度也很高，各地參選人都滿期待他到全國輔選。

一名資深藍營幕僚分析，蔣萬安還沒請假進入選戰模式，近來到訪多個縣市都與市政有直接關係，例如北市推營養午餐免費與升級，蔣到農業大縣的雲林縣，自然而然地搭上輔選列車，而蔣前天和昨天到台東的台灣國際熱氣球嘉年華，不只熊讚熱氣球宣傳北市，兩縣市相輔相成，他採購2000箱鳳梨釋迦也為藍營執政的縣長饒慶鈴送暖。

該幕僚直言，蔣萬安要到綠營執政縣市輔選，還不會這麼早，畢竟沒有行政資源，到訪恐被民進黨質疑不顧市政在輔選，「師出有名」相當重要，雖然是去輔選，實際上是市政交流。他以綠營為例，賴總統、副總統蕭美琴或行政院長卓榮泰等各部會首長，到各縣市都是搭政策列車，「以公務之名，行輔選之實」。