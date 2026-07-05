台北市選戰 蔣萬安母雞效應擴大 沈伯洋鞏固基層

台北市長選戰近期民調，藍綠仍有差距，市長蔣萬安頻頻走出北市，與藍營縣市交流，藍營透露，蔣未來會南下綠營縣市，助攻同黨高雄市長參選人柯志恩等人，持續擴大母雞效應。民進黨市長參選人沈伯洋陣營指出，將會勤跑基層、座談及市場等，「會持續聆聽市民意見、不放棄努力。」

蔣萬安連兩天到台東宣傳國際熱氣球嘉年華，與縣長饒慶鈴一起升空體驗熱氣球，為力挺在地農民，蔣宣布訂兩千箱鳳梨釋迦，要讓更多台北市民吃到「水果界的台積電」，這也是繼雲林、南投後，蔣再助藍營縣市行銷農產和觀光。

藍營人士說，蔣萬安這幾年「進化」很多，如今全國非綠陣營對蔣有一定期待，是非常重要的領軍人物，跨縣市知名度很高，各地參選人都期待他到全國輔選，例如，柯志恩接下來會展開廟口開講和大型造勢，蔣勢必會是高雄「造浪者」之一。

該人士表示，此外，蔣萬安、柯志恩和台中市長參選人江啟臣過去一起在國會奮戰過，也是國民黨立院黨團次團「新透明連線」的成員，更曾南下高雄反罷韓，三人是中生代連線，未來也會合體輔選，猶如韓國瑜、侯友宜、盧秀燕「禿子、漢子、燕子」組合。

資深藍營幕僚分析，蔣萬安還沒請假進入選戰模式，近來到訪多個縣市都與市政有直接關係，例如北市推營養午餐免費與升級，到農業大縣的雲林縣，自然搭上輔選列車，蔣昨到台東買鳳梨釋迦，更是在海峽論壇風波後，為饒慶鈴送暖。

沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤指出，蔣萬安比起當北市長，更想扮演藍營輔選王，「樂不思北」反觀沈伯洋除了立法院問政，其他時間都在勤跑基層，且持續提政策，成為「市政加速器」。

吳思瑤說，不管是議員合體舉辦活動，或是相關同鄉會、百工百業、座談會闡述市政理念，還有各地宮廟、餐會、菜市場，把握時間和市民在一起的機會，參選一個多月來，踏實地走遍台北市，展現不同態度。