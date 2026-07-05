新北市長戰 李四川打婦女牌 蘇巧慧爭運動中心

新北市長選情升溫，國民黨參選人李四川持續走訪基層，昨出席三峽婦女會活動，受高度歡迎，允諾打造更貼近市民需求的生活環境；民進黨參選人蘇巧慧則提及未來土城看守所搬遷後，利用現址打造「複合式國際運動藝文中心」，爭取國際賽事舉辦。

李四川昨一到婦女會活動，許多鄉親爭相合影拍照，氣氛熱絡，他說婦女是家庭重要支柱，也是支撐台灣社會與國家的重要力量，因有這份奉獻，城市才能持續向前發展，感謝三峽區婦女會長期投入地方公共事務。

他也再提敬老卡「三百點悠遊卡化」，讓敬老福利更加貼近日常生活，未來長者除了可搭乘交通工具，也能到便利商店購物或支付就醫醫療費用，讓敬老福利更加貼近日常生活。

蘇巧慧昨出席市議員彭一書土城座談會，現場湧入許多支持民眾，她支持利用未來看守所搬遷後現址打造「複合式國際運動藝文中心」，不論親子利用假日看表演、青年下班運動、長輩休閒聊天均能滿足各年齡層需求。

蘇巧慧日前稱欲連任八屆的里長周建和「豬八戒」引發爭議，蘇昨說，周里長是板橋資深的民進黨籍里長，「我們非常熟，都是老朋友了」這是里長間很親切的玩笑，能被稱呼這樣的玩笑都是很了不起的人，他們是兩代的交情，希望國民黨不用這麼嚴肅。

李四川表示，他的對手在談政見跟政績真的都跟民進黨北市長參選人沈伯洋一樣，對里長的說法，蘇巧慧看起來有她爸爸蘇院長的風範跟幽默。