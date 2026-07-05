新竹縣長選情 柯提最安全組合 曝藍白合有共識

新竹縣竹北市長選戰藍白合備受關注，也牽動縣長選舉。民眾黨創黨主席柯文哲昨天指出，縣長選情目前藍綠實力五五波，重要的是整體對戰組合，由徐欣瑩、邱臣遠、高虹安組成的鐵三角，雙方高層對布局有共識。國民黨竹縣黨部回應，目前已完成內參民調，由吳旭智勝出，後續仍待兩黨中央協調確認共同推舉人選。

柯文哲昨赴竹縣竹北市參加客廳會、啟動陸戰。提及竹北市長選情，柯文哲說，若縣長選舉由鄭朝方對決徐欣瑩，評估約五五波，鄭朝方支持光譜較廣，橫跨藍、綠、白；徐欣瑩則因國民黨初選後仍有後遺症，勝負仍在伯仲之間。

柯文哲表示，竹北及新竹市東區都是民眾黨支持度最高的地區之一，因此選戰布局應從整體「對戰組合」思考。他認為，由徐欣瑩、邱臣遠、高虹安等人形成區域合作，是最安全的對戰組合，並透露藍白高層對此已有共識，至於後續整合及內部情緒仍需時間處理。

國民黨竹縣黨部表示，尊重柯文哲前主席發言，竹北市為藍白合作重點選區，將以勝選為共同目標、尋求最大共識。依兩黨「二○二六年聯合治理暨地方選舉合作協議」，竹北市長屬共同推舉選區，國民黨已完成內參民調，由吳旭智勝出為推薦人選，後續仍待兩黨中央協調確認共同推舉人選。

縣長部分，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩日前拜會了聯電榮譽副董事長宣明智，交流智慧交通、電動車及ＡＩ城市發展。她表示，將推動ＡＩ落地應用、加值百工百業，強化智慧治理，加速新竹縣數位轉型。

民進黨竹縣黨部主委蘇仁鑑指出，目前鄭朝方專注完成竹北市政、恪守職責，做好市長之責；在下班時間則廣泛傾聽各方意見，瞭解其他鄉鎮的發展與需求。