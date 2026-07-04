罕見周末排開選戰下台中 沈伯洋感性：帶著媽媽力量打拚

北市長選舉白熱化，民進黨台北市長參選人沈伯洋今未有公開行程，晚間他在臉書發文表示，特別排開行程赴台中看過世的媽媽，「就像以前那樣，跟媽媽說這幾個月的事情。」

沈伯洋母親於2025年7月4日離世，今天剛好是對年。沈伯洋今晚在臉書上發文，他說，今天特別排開早上的行程，到台中陪媽媽。就像以前那樣，跟媽媽說說這幾個月的種種事情，帶著探望媽媽後的力量，下午回到台北繼續拚。

沈伯洋說，傍晚出席「傳奇女伶 高菊花」座談，看著一位女兒重新理解自己的母親，也重新理解一個時代。有些思念屬於家人，有些思念屬於歷史，都值得被記住。

他說，高菊花是風靡一時的拉丁歌后，高菊花的生命，承載了拉美歌曲，卻也承載了白色恐怖的時代傷痕。台北也有很多這樣的歷史記憶，藏在街區、劇場、電影和人們的故事裡。成為這座城市的DNA。

沈伯洋說，他應該讓更多人知道，打造成真正的人文徑，這就是他想做的。越在地，就越國際。記得自己從哪裡來，才知道要往哪裡去。這是媽媽教他的。「我想，這也是我們繼續往前走的力量。」