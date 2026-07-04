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民進黨台東政策說明會登場 陳瑩攜兩部長拋交通、農業、醫療利多

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩於政策說明會中提出醫療福利政見，表示將推動65歲以上長者假牙補助擴及全縣，並規畫重建老舊衛生所。圖／讀者提供
民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩於政策說明會中提出醫療福利政見，表示將推動65歲以上長者假牙補助擴及全縣，並規畫重建老舊衛生所。圖／讀者提供

民進黨今天在台東娜路彎大酒店舉辦「台灣好生活」2026縣市政策說明會，吸引超過500名支持者到場。立法委員莊瑞雄、陳瑩與農業部長陳駿季、交通部長陳世凱同台宣講，聚焦交通、農業及醫療等政策，強調中央將持續投入資源建設台東，也為將在8月上路的台鐵學生優惠票措施宣傳。

2026九合一選舉

活動由莊瑞雄率先致詞，他表示，中央近年持續推動各項建設與社福政策，包括經濟成長、長照預算提升，以及台東馬偕醫院擴建、山里隧道重啟等重大建設，都展現政府對台東的支持。他也呼籲鄉親支持具備中央協調能力的陳瑩，共同爭取更多建設與資源。

陳瑩表示，台東正處於發展的重要階段，未來縣政應持續向前推進。她提出多項醫療福利政見，包括若順利當選縣長，將把現行假牙補助擴大至全縣65歲以上長者，最高補助4萬元，同時推動老舊衛生所整建，提升偏鄉醫療服務品質，打造更完善的在地照護體系。

陳駿季則細數中央近年對台東農業的投入，指出包含農田水利設施改善計畫投入約1.1億元、農用噴霧設備補助加碼，以及成功漁港整建與未來精緻水族館等計畫，都已獲中央支持。他表示，未來也將持續協助台東推動智慧農業、提升農業韌性，並強化天然災害救助機制，作農民最堅強後盾。

陳世凱表示，交通部近10年在台東交通建設投入約1400億元，持續改善交通環境。其中，配合青年返鄉及學生通勤需求，台鐵預計8月推出學生優惠票方案，提供5折、75折及8折等不同折扣，降低學生交通負擔。

此外，針對花東交通建設，陳世凱指出，中央規劃投入691億元推動花東鐵路雙軌化工程，其中知本至花蓮路段將採分階段施工、分階段通車方式推進，雖然全線預計2031年完成，但未來幾年民眾可望陸續感受到班次增加、運輸效率提升所帶來的便利。

民進黨今天在台東娜路彎大酒店舉辦「台灣好生活」2026縣市政策說明會，吸引超過500名支持者到場。圖／讀者提供
民進黨今天在台東娜路彎大酒店舉辦「台灣好生活」2026縣市政策說明會，吸引超過500名支持者到場。圖／讀者提供

2026九合一選舉 台東縣選舉 陳瑩 陳駿季 陳世凱

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