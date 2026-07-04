陳瑩「隔空下單」奏效？ 蔣萬安今宣布買2千箱台東鳳梨釋迦

台北市長蔣萬安今天在台東宣布將採購2000箱鳳梨釋迦挺農民，民進黨立委、台東縣長參選人陳瑩表示，感謝蔣萬安以實際行動支持台東農民，讓更多人看見台東鳳梨釋迦的品質，也看見農民一年來辛勤耕耘的成果。

陳瑩表示，農產品不分藍綠，重要的是農民投入的心血與努力。只要願意協助行銷台東優質農產品、支持農民，她都表達感謝，也期待有更多縣市、企業及民間團體共同加入挺農行列。

她笑說，自己日前曾向蔣萬安「隔空下單」，如今看來真的成功促成這筆採購。她也藉此向全台22個縣市首長、企業及機關團體喊話，希望大家一起響應「接力挺釋迦」，不要只有蔣萬安市長採購，而是讓更多人把台東最具代表性的鳳梨釋迦分享出去。

陳瑩指出，民眾購買一箱是消費，採購2000箱則是對農民最大的鼓勵；若有更多人共同響應，不僅能穩定農民收益，也有助提升台東農產品能見度，讓農民對未來更有信心。

她最後也向蔣萬安喊話，歡迎未來常到台東走訪，除了搭乘熱氣球、欣賞山海風光，也能將台東的優質農產品帶回台北，讓更多消費者認識台東、支持台東，成為台東的好朋友。