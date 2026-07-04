藍白主席嘉市合體輔選　黃敏惠移交比喻抗戰四行倉庫的國旗給張啓楷

嘉義市長選戰升溫，藍白陣營下午舉辦團結造勢大會，國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌首度合體輔選，市長黃敏惠將一面比喻「抗戰楊惠敏送四行倉庫守軍大國旗」，移交市長參選人張啓楷，象徵幸福城市治理傳承及責任承擔。

黃敏惠表示，嘉市雖是第一個藍白合示範城市，但在南部民進黨長期深耕政治版圖，一路走來相當不容易。她以抗戰時期「四行倉庫」比喻，回顧8年前再投入市長選舉，外界普遍不看好，最終成功勝選，就如同堅守四行倉庫艱辛。她引用抗戰期間「楊惠敏送國旗至四行倉庫」故事，將手中的國旗交給張啓楷，象徵將守護嘉市責任與使命交棒，代表幸福城市的施政成果延續。

接下國旗後，張啓楷高喊「嘉義贏、2028贏」，強調民主聖地嘉市是全台第一個藍白合示範區，透過藍白攜手，贏得年底選戰，延續嘉市市政成果。嘉義不只是民主勝利，更是藍白合起點，希望大家努力，團結迎戰。

針對外傳黃敏惠可能缺席造勢活動，張啓楷澄清，昨天綠營媒體放話指黃敏惠不會出席，但事實證明「黃敏惠來了！」現場支持者熱烈回應，將活動氣氛炒熱。張啓楷表示，藍白推派他參選，黃敏惠第一時間表態支持，並向市府團隊及地方幹部表達全力輔選。近期2人合拍競選看板懸掛街頭，象徵藍白合緊密。

張啓楷發表政見兩大主軸。第一打造青年創業、就業平台，積極開發北港路兩側產業廊道，引進高科技、高附加價值、低汙染產業，結合AI與智慧科技發展，創造更多優質就業機會，吸引青年留在嘉義發展。第二推動「幸福嘉義再升級」，延續黃敏惠施政成果，持續推動城市建設，打造嘉市成為具國際競爭力觀光城市，發揮嘉義位處彰化以南、台南以北生活圈核心優勢，朝「西部新都心」目標邁進，強化區域發展動能，帶動地方經濟持續成長。