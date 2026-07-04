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影／跨區新北挺民眾黨陳怡君 徐巧芯：藍白合互助

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影

台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票，傾聽地方民眾的心聲與需求，以實際行動展現深耕基層、服務地方的決心，同時也象徵藍白攜手合作、共同為市民打拚。

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徐巧芯表示，先前在董事長開講遇到陳怡君，熱情邀約她一起合作連線，她毫不猶豫就答應，除因新北市是藍白重點合作區域外，也常看到陳怡君在記者會上勇敢揭弊民進黨新北市參選人蘇巧慧的弊案，她認為一定要來相挺有戰力的新人，讓更多中和的民眾認識她，並強調新北市長支持李四川、中和議員支持陳怡君。

新北市中和區市議員選況激烈，目前8人將爭奪6席的空間，其中國民黨有4位議員要爭取連任，徐巧芯說，國民黨黨中央的政策很明確就是藍白合，幫民眾黨的議員參選人站台是絕對沒有問題，她也相信目前中和現任國民黨議員都做得很好，共同大戰略的目標是壓縮民進黨地方議員的空間，讓藍白的議員席次最大化。

陳怡君回憶與徐巧芯的緣分，源於去年反罷免，在國民黨委員們遭惡意罷免時，民眾黨就與國民黨一同站在街頭向鄉親喊話拜託。因為欣賞支持徐巧芯一直以來仗義直言，在立法院戰力滿點的表現，陳怡君也多次主動跨區到松山信義力挺。

陳怡君也笑稱，徐巧芯在台北市議會應該比較常遇到民進黨的陳怡君，一樣的名字很常會被搞混，但她相信依靠不斷的努力，未來會以「更好的怡君」這個標籤來讓中和鄉親更認識她。

有鑑於最近民進黨林淑芬委員批評立法院百元便當引發的便當之亂，還直指「民間也沒有100元便當」。陳怡君批評林淑芬根本不知地方民情，何不食肉糜，所以特別準備中和在地百元的便當和徐巧芯一起分享，除了推廣中和在地美食外，也共同譴責民進黨委員成天失言，無法苦民所苦，如何為人民的福利把關。

掃街的過程中，陳怡君與徐巧芯進入店家坐下用餐聊天、和民眾互動。徐巧芯也化身政壇大前輩，和陳怡君傳授她在政壇上一直標榜的「正能量」法則，身為一個政治人物要隨時保持正向、樂觀的心態面對每一位民眾。陳怡君分享從政這一年來遇過許多不友善的民眾，一開始都會有情緒，但到現在已經能心平氣和回應惡評，成熟的的心態也大獲徐巧芯讚賞。

陳怡君說，她每週都會安排掃街行程，因為她相信基層服務沒有捷徑，唯有一步一腳印，實際握住每一個民眾的雙手、傾聽每一個民眾的心聲，才能真的打動他們。距離投票還有五個月，她也表示除了自己會繼續勤跑基層，未來也會聯合更多政治明星、參選人互相拉抬聲勢，希望能順利在中和為民眾黨拿下這一席。

台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影

台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影

台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影

台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影
台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君今天下午找來國民黨立委徐巧芯跨黨跨區前往中和區和平街黃昏市場掃街拜票。記者王長鼎／攝影

徐巧芯 陳怡君 民眾黨 2026九合一選舉 新北市選舉

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