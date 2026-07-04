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賴瑞隆衝運動票 拋一區一運動中心願景

中央社／ 高雄4日電

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天接連出席楠仔坑運動中心開幕及2026台灣女子棒球聯賽活動，拋出「一區一運動中心」政策願景，盼持續完善高雄運動環境。

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賴瑞隆上午與市長陳其邁出席楠仔坑運動中心開幕，他表示，楠仔坑運動中心位於楠梓、鄰近半導體S廊帶，也是高雄第11座運動中心，更是高雄首座獲中央前瞻基礎建設補助的全民運動場館，並創下高雄運動中心量體最大、唯一設有50公尺室內標準游泳池等紀錄。

他說，高雄近年全力布建運動中心，讓市民擁有更便利的運動空間，也帶動全民運動風氣提升。未來若當選，將推動「一區一運動中心」，讓高雄各行政區都能擁有完善運動設施，縮短城鄉資源差距，讓運動真正融入市民日常生活。

另外，賴瑞隆下午則與民進黨立委黃捷等人出席2026台灣女子棒球聯賽，一同為高雄在地球隊「高雄木棉花」加油打氣。

他表示，棒球是台灣重要的全民運動，而女子棒球近年發展快速，不僅賽事水準提升，也讓更多女性選手有機會站上競技舞台展現實力。

賴瑞隆說，高雄近年透過經費補助及場地協助，持續支持女子棒球發展，未來也將持續投入資源，完善基層體育發展環境。

他強調，從全民健身到競技運動，體育政策不只是健康議題，更是城市競爭力的重要指標，盼讓高雄成為兼具健康、活力與運動實力的指標城市。

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