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民主學校首度移師高雄 柯志恩勉：可以輸但不能怕

中央社／ 高雄4日電

國民黨青年政治培訓活動「民主學校」今天首度移師高雄舉辦，國民黨高雄市長參選人柯志恩與青年學員交流，她勉勵有志從政的年輕人勇敢跨出第一步，「你可以輸，但不可以怕。」

2026九合一選舉

國民黨表示，國民黨立委羅智強2023年3月在台北開辦「民主學校」，至今已邁入第8屆。柯志恩致詞時肯定羅智強長期投入青年培育的努力，不少學員培訓後陸續投入政治幕僚、選戰或成為民意代表，展現青年培力成果。

談及政治歷程，柯志恩說，自己曾歷經敗選，但始終相信，從事公共服務最重要的是信念與韌性。面對挫折時可以接受失敗，但不能因害怕而退縮，唯有持續堅持理念，才能在政治道路上走得長遠。

柯志恩表示，參與公共事務最重要的是熱情、創意與行動力，政治工作者也不應侷限於單一背景。她說，自己並非一路都在政治圈發展，而是歷經不同人生階段後才投入政治，因此更能理解多元社會需求。

柯志恩也鼓勵青年積極參與公共事務，她說，年輕人未必一定要加入政黨，但應關心社會議題、投入政策推動，無論擔任幕僚、倡議者或改革推手，都有機會成為改變社會的重要力量。

她也以自身投入高雄市長選戰的經驗勉勵學員，政治人物必須勇於承擔挑戰，「戰士沒有選擇戰場的權利」，既然選擇投入，就應全力以赴，盼更多青年加入公共事務，共同為高雄及台灣培育下一代政治人才。

2026九合一選舉 高雄市選舉 柯志恩

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