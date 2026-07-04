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影／黃國昌推薦新北市議員參選人邸聖德 AI手機課吸引高齡長者參與
新北市議員大新店選區參選人邸聖德今天舉辦「AI手機初階活動課程」，吸引地方鄉親踴躍報名，超過200位高尊長者及民眾參與。活動開始前，附近里長及民眾黨主席黃國昌到場支持，向參與課程的鄉親推薦邸聖德，除肯定課程內容精彩實用，也介紹邸聖德過去在國會服務期間的優異表現，以及曾於教會服事期間，前往海外偏遠地區投入人道關懷服務的經歷。
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邸聖德表示，學習AI並不是年輕人的專利，AI應該成為每一位民眾都能理解、使用的生活工具。因此，本次課程特別以「平常只會使用LINE的長輩也能聽得懂、學得會」為設計方向，透過手機操作、生活情境與實際案例，降低民眾接觸AI的門檻。
今日參與課程的民眾平均年齡約70歲，不少長輩在課後表示，課程內容淺顯易懂，也能立即應用在日常生活中，對AI不再感到陌生或害怕。
邸聖德指出，AI技術快速發展，除了能協助民眾提升生活便利性，也能幫助大家辨識AI偽造圖片、假訊息與網路詐騙風險。未來將持續以接地氣、生活化的方式，將AI教育帶進社區，讓更多長輩與市民朋友都能安心接觸AI、善用AI。
邸聖德強調，科技不應只停留在少數人的專業領域，而應真正走入地方、服務市民。未來將陸續開設相關課程，持續推動AI普及，讓科技成為照顧社區、提升生活品質的重要力量。
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