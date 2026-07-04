藍白嘉市深化合作 黃國昌挺黃敏惠爭輕軌下周國會藍白黨團聯手力拚

嘉市長選戰升溫，藍白合作從選舉延伸至重大建設議題。民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨與國民黨在嘉市合作，不只選戰，攸關嘉義未來發展與重大建設合作，宣布民眾黨加入市長黃敏惠陣營「大嘉義一起來搞軌」，共同爭取高鐵聯外軌道，要求行政院兌現承諾。

黃國昌下午在嘉市藍白團結挺張啓楷造勢會後受訪表示，了解嘉義輕軌高鐵聯外軌道建設來龍去脈，對黃敏惠長期為地方奔走深受感動。他指出，行政院長卓榮泰曾在立法院公開承諾，將推動總經費約372億元的高鐵聯外軌道建設，遲遲未見進展，批民進黨政府失信嘉義鄉親。

黃國昌點名民進黨市長參選人、立委王美惠，認為身為嘉市應勇敢站出來替地方發聲，不是讓行政院承諾落空。他質疑，面對市民最關心重大交通建設，王美惠應向行政院追問372億元建設經費究竟何時到位，而非讓市民一再等待。

黃國昌宣布，下周將要求民眾黨立法院黨團開記者會，邀請國民黨院黨團參與，要求行政院向市民清楚交代輕軌建設進度，兌現對地方承諾。呼籲地方各界共同響應，凝聚地方力量，向中央表達市民訴求。

黃國昌強調，若行政院未提具體承諾，民眾黨將在今年中央政府總預算審查，把嘉義輕軌建設列為重要訴求，透過立法院提案及預算審查，要求行政院落實承諾。他相信國民黨團也會合作，攜手為嘉市民爭取應有建設權益。嘉市民等待這項重大交通建設太久，不應再被一再跳票。他宣布，民眾黨將與黃敏惠團隊站同一陣線，推動輕軌，為嘉義未來發展共同打拚。

黃敏惠在造勢大會，針對高鐵聯外輕軌中央未兌現，批中央失信，在火車站前願景館，懸掛倒數鐘至今逾20年。行政院長卓榮泰4月間南下視察嘉市施工的西區全民運動館。黃敏惠向卓榮泰爭取輕軌建設，盼中央儘快拍板372億元工程費，讓嘉義邁入「五軌聯運」新時代。

卓榮泰回應，中央已將軌道建設納入「均衡台灣」重要政策，未來將投入數千億元推動相關計畫。財政劃分制度修訂中央釋出統籌款，中央地方財政拉近，若列入經常預算推動有困難，若能通過行政院版財政收支劃分法修正，讓中央更有能力及財政彈性，有助加速軌道建設。對此，王美惠表示，民主社會尊重各政黨表達理念。