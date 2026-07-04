盧秀燕、連勝文赴台南合體謝龍介 連家故居前贈送「台灣通史」

台中市長盧秀燕今天下午偕同國民黨前副主席連勝文，赴台南市為國民黨市長參選人謝龍介站台，三人首站選在連雅堂故居、馬兵營舊址、現為國定古蹟台南地方法院，並贈送連雅堂所寫「台灣通史」給謝龍介，連勝文另加碼贈送白話文版本。

盧秀燕致詞時表示，「台灣人就是從連家說出來的」，並提及連雅堂說「汝為台灣人不可不知道台灣事」，強調連家對台灣的貢獻，就是透過書寫台灣歷史，確定台灣的地位，也確定台灣人的重要性。

被問到是否為藍營最強「太陽」，盧秀燕表示自己比較資深，而且歷經九次選舉都能順利勝選，「每一次選舉都是大家幫忙的結果」。她也提到謝龍介忠貞、有義氣，過去也常到台中為她助選，因此今天是來回報大家。

盧秀燕指出，謝龍介上一次選舉「差一點就翻轉」，也代表一個地方若長期執政，就可能出現藏汙納垢、甚至貪汙等問題，「所以需要政黨輪替，換人、換黨做做看」，她認為這對台南市的發展是好的事情。

她並說，謝龍介有膽識，且已表態「只做一屆」，希望台南市民支持好的人才來擔任市長。

三人與支持者互動致意，並高喊「勇敢的台灣人」，現場氣氛熱烈。

盧秀燕、連勝文與謝龍介及國民黨籍民意代表，也一同走進府城歷史核心，參訪馬兵營故址石碑、米街廣安宮、祀典大天后宮、祀典武廟，並品嘗在地府城小吃。

謝龍介陣營表示，本次行程以「府城歷史、城市治理、藍軍團結、力挺謝龍介」為主軸，透過歷史場域、宮廟參拜與在地小吃交流，展現台南深厚文化底蘊，也為台南祈福、為城市改變集氣。

盧秀燕則被視為藍營「太陽」之一，日前跑遍新北、高雄，並同台民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，今天再南下台南深入賴清德本命區。

台中市長盧秀燕今天偕同國民黨前副主席連勝文到台南力挺謝龍介，第一站到連家故居「馬兵營舊址」，並贈送台灣通史給謝龍介。記者吳淑玲／攝影