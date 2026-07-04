當民進黨政府失信於嘉義鄉親 鄭麗文：賴清德是國民黨最大助選員

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠共同為藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷站台。針對綠營媒體認為鄭麗文輔選票房不一定有利，鄭麗文表示，民進黨最好繼續相信自己編織的謊言，她一點都不擔心，強調這陣子感受到大家對國民黨高度的熱情與支持，並強調，賴清德總統在這中間扮演了大功臣，勸民進黨要反求諸己。

鄭麗文、黃國昌今在造勢活動會後接受聯訪，有媒體問，綠營媒體過去曾指鄭麗文在輔選票房上面不見得有有利，鄭麗文大笑表示，「民進黨最好繼續相信自己所編織的謊言」，強調她一點都不擔心，從她當選主席以來，感受到大家對國民黨高度的熱情、支持，一改過去，她相信這中間，賴清德扮演了一個很大的功臣，因為大家真的受不了了。

她表示，今天為什麼在野會大團結的原因，她勸民進黨應該要反求諸己、應該要反省自己。為什麼作為一個執政已經邁入了10年，卻是不斷累積、不斷升高的民怨，為什麼台灣到今天烏煙瘴氣、內鬥不斷、內耗不止，為什麼台灣的民主不管是國會、司法、媒體，甚至於很多的中立機關全部淪喪，這是為什麼激起台灣主流民意要團結護台灣、顧民主、顧民生、拚經濟，因為我們如果自力更生、不自立自強，台灣的未來就會毀在民進黨的手裡了。

鄭麗文表示，對嘉義市長選情「百分之百有信心」，並形容今天是台灣民主發展的重要里程碑，也是藍白兩黨主席首次共同為地方選舉站台，象徵在野合作正式跨出重要一步。

黃國昌則表示，今天與鄭麗文首次同台造勢具有象徵意義，但更重要的是，台灣民眾黨與國民黨在嘉義的合作，不只是選舉合作，而是攸關嘉義未來發展的合作。他說，聽完黃敏惠說明嘉義市高鐵聯外軌道建設後，深刻感受到中央政府對嘉義承諾遲未兌現，當民進黨政府失信於嘉義鄉親、當民進黨政府擺爛的時候，他只想請問一件事，嘉義市選出來的立法委員王美惠，請問你在做什麼？你該做的不是幫嘉義市的鄉親發聲嗎？不是應該要勇敢的站出來，為所有的嘉義市鄉親要求行政院長卓榮泰兌現承諾嗎？

黃國昌表示，下周將要求民眾黨立法院黨團邀集國民黨立院黨團共同召開記者會，要求行政院兌現嘉義高鐵聯外軌道建設承諾；若中央仍未回應，未來審查中央政府總預算時，也將提出相關主張，要求行政院履行承諾。

他表示，「今天正式宣布，台灣民眾黨加入黃敏惠的大家一起來搞軌陣營」，未來將攜手國民黨，共同為嘉義重大建設發聲，「幫黃敏惠市長討公道，也幫嘉義鄉親討公道。」

媒體也詢問黃國昌，日前台北地方法院判決「鏡報」須移除涉及他的報導並判賠10萬元，是否再做回應。黃國昌僅表示，上午已對外說明，「今天在嘉義這個民主聖地，就不要再回答那些髒東西。」

張啓楷則表示，嘉義市是民主聖地，也是黃敏惠打造的幸福城市，希望透過藍白合作延續施政成果，讓「嘉義模式」成為全國在野合作的示範，也將持續與藍白立法院黨團爭取高鐵聯外軌道等重大建設，為嘉義市民爭取應有權益。