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年底地方選舉 國民黨底定連江縣議員鄉長提名

中央社／ 連江縣4日電

國民黨連江縣黨部今天召開委員會議，正式通過年底地方選舉議員、鄉長提名名單，與鄉代、村長選舉提名登記作業時程。

2026九合一選舉

中國國民黨連江縣黨部今天發布新聞稿指出，4日上午舉行縣委員會議，由同黨連江縣長王忠銘代表主任委員陳雪生主持。會中通過議員、各鄉鄉長提名，以及鄉民代表、村長選舉作業提名登記時程、作業要點等。

縣黨部表示，會中通過議員提名為南竿選區陳書建、林明揚、曹丞君；北竿選區周瑞國、陳玉發；莒光選區陳貽斌；東引選區林德建。

鄉長提名為南竿選區林志東；北竿選區吳金平；莒光選區陳樂禮。東引選區報准林宇超、馮印樂參選。

其中，議員除林德建，鄉長除林宇超與馮印樂外，其餘均為爭取連任。

縣黨部說，鄉民代表與村長提名作業時程，將於7日發布黨內提名公告，8至10日受理領表，13至15日受理登記，21日辦理鄉代及村長登記協調會。

2026九合一選舉 連江縣選舉 國民黨

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