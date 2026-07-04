年底地方選舉 國民黨底定連江縣議員鄉長提名

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，還指他「笑死。台灣的悲哀。」如今鏡報敗訴，沈伯洋何時要公開道歉？黃國昌並用沈伯洋的話回嗆，這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀。」

2026-07-04 08:55