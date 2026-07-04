民進黨苗栗縣長參選人受邀赴美演講 陳品安：地方首長應具備國際視野

今年適逢美國建國250周年，民進黨苗栗縣長參選人陳品安最近受邀前往在美台灣人3大年度盛會演講，包括美東台灣人夏令會、美三區聯合夏令會及美國西部台美人夏令會，她並赴矽谷拜訪美光等企業與創新據點。陳品安表示，面對全球科技快速發展與地緣政治重組，台灣應積極走向世界，主動掌握全球趨勢，地方首長要照顧地方事務，也應具備國際視野，才能為地方爭取更多發展機會。

陳品安認為，美國獨立宣言所提「生命、自由及追求幸福」的精神至今仍深深影響許多民主國家，政府有責任打造更公平、自由的制度，讓所有人都有機會勇敢追求自己的幸福，這也是她參選縣長的初衷。

她表示，近年台美關係深化，雙方在國防安全、社會韌性、高科技產業等領域合作日益緊密。此次訪美除受邀演講，也希望與海外僑界、產業界人士交流，加強彼此合作關係，建立苗栗與國際直接的連結。

陳品安表示，她的演講內容提到，海外台灣人不僅關心台灣當下面臨的民主危機，也關注全球「非紅供應鏈」趨勢，及台灣高科技產業的未來。苗栗緊鄰世界半導體重鎮，享有產業外溢的地理優勢，賴清德總統推動大矽谷計畫，正是串聯新竹及苗栗成為完整的半導體產業鏈。若苗栗停留在過去的治理模式，將錯失產業升級契機，唯有與中央攜手改善投資環境，方能提高企業進駐苗栗的誘因，強化台灣高科技產業的國際競爭力。

陳品安期盼，台灣應多與認同自由民主的國家合作，把更多技術、人才、投資機會帶回地方，她爭取擔任縣長的目標很清楚，就是讓苗栗成為一個人人自由平等，且能共享幸福的城市。

今年適逢美國建國250周年，民進黨苗栗縣長參選人陳品安最近受邀前往在美台灣人3大年度盛會演講。圖／陳品安競選團隊提供

今年適逢美國建國250周年，民進黨苗栗縣長參選人陳品安最近受邀前往在美台灣人3大年度盛會演講。圖／陳品安競選團隊提供