民進黨新竹政策說明會登場 莊競程聚焦教育與產業

民進黨「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場今日下午登場，邀集中央部會首長與地方參選人同台說明政策方向。經濟部長龔明鑫、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程共同出席，針對教育資源、產業發展及城市建設等議題與市民對話，強調中央與地方合作的重要性。

民進黨2026年地方選舉進入備戰階段，近期於全台陸續舉辦政策說明會，透過中央部會首長下鄉，向地方說明政策推動方向，同時回應各地發展需求。新竹場聚焦產業城市治理、教育資源配置及生活環境改善等議題，期望強化地方施政論述。

莊競程表示，很高興邀請教育部與經濟部部長到新竹，向市民說明中央政策推動方向並進行交流，並將在會中提出教育及建設發展相關議題，強調會全力為新竹向中央爭取支持。他指出，新竹市家庭普遍重視教育，此次聚焦教育、經濟發展與城市建設，也將反映地方需求，盼中央與地方通力合作，使新竹在教育資源分配更完善，並帶動城市建設重新啟動與升級。

莊競程表示，在市政治理上，他強調以工程師思維出發，先找出問題、再逐步解決，並特別重視教育與育兒政策。他指出，新竹學生學業壓力較大，但從國中到高中銜接過程中，約有32個班級缺口，導致超過1千名學生無法留在新竹就學。因此，他主張推動高中職增班、設立獨立型完全中學，並打造「三優」特色教育體系，結合學科強化、數位學習與國際鏈結，期盼為產業與學校共同培育所需人才。

中央部會首長與地方參選人同台說明政策方向。經濟部長龔明鑫、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程共同出席。記者郭政芬／攝影

民進黨「2026縣市政策說明會－台灣好生活」新竹場今日下午登場。記者郭政芬／攝影