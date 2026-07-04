秀燕將啟程、挑戰2028總統大位？ 盧秀燕擁江啟臣送特製桌牌引聯想

國民黨台中市黨部今舉辦「小組長培訓暨三級組織黨務幹部座談會」，黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕同框，展現團結大氣勢，盧秀燕還以特製市長桌牌贈予市長參選人江啟臣，強調8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」。不過，外界因諧音「秀燕將啟程」，聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。

今天的座談會湧入大批熱情基層黨員、小組長及里長參選人，展現藍營在台中大團結氣勢，鄭麗文致詞後，盧秀燕進場，禮貌性與鄭麗文握手後，上台致詞。

盧秀燕致詞強調，年底大選是關鍵一年，「有六（2026）才有八（2028）」，國民黨、中華民國、台中一路發，「2026一定要勝利，2028才能重返執政」。並強調，8年前競選市長，主任委員就是江啟臣，「秀燕江啟程、秀燕交啟臣」，代表姊弟，競選將起飛，將成功。

盧秀燕也將正反面各刻上「市長盧秀燕」與「市長江啟臣」的特製市長室桌牌，「換面」送給江啟臣，代表「今年秀燕交啟程」、盧秀燕交給江啟臣市長職務。

江啟臣承諾，全力延續台中市民的幸福感，他隨即拋出精心規劃的「一二三四五，台中更幸福」施政藍圖願景，包含一個推動台中從幸福城邁向國際城、代表台灣驚艷世界的宏觀願景，並將台中定位為亞洲的新核心與世界的幸福城。

江啟臣指出，他承諾將在既有基礎上落實讓市民安全、安定、安心的三安市政，並透過走向國際、在地永續、產業升級、都市韌性等四大途徑作為主軸，全方位開展五大面向的具體政見。