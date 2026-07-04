蔣萬安母雞效應擴大 吳思瑤 : 沈伯洋勤跑基層成為市政加速器

台北市長選戰白熱化，市長蔣萬安今走出台北到台東宣傳熱氣球。民進黨北市長參選人沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤回應，蔣萬安比起當北市長，更想扮演藍營輔選王，反而沈伯洋勤跑基層、座談及市場等，更揭市府相關弊端，「沈伯洋成為了市政加速器。」而蔣則躲在市府、研考會主委殷瑋背後。

吳思瑤說，蔣萬安昨天稱中聯問題沙拉油流入22間學校，不料昨晚衛生局打臉，是有42所學校，半天不到增加20多所學校，可見面對校園食安問題，蔣萬安沒有掌握狀況，更「心不在台北，樂不思北」之前也曾到其他縣市輔選，比起台北市長，比較想扮演國民黨輔選王。

她說，相對地沈伯洋除了本身立法院問政，其他時間都在勤跑基層，不管是議員合體舉辦活動，或是相關同鄉會、百工百業、座談會闡述市政理念，還有各地宮廟、餐會、菜市場，把握時間和市民在一起的機會，參選一個多月來，踏實地走遍台北市，就能看出和蔣萬安不同的態度。

另一方面，吳思瑤也說，沈伯洋勤跑的一個月以來議題的主導權、發球權都是在上風，包含揭市政弊端，舉凡鼠患、密室逃脫、內湖淹水、遮陽傘等，更提出了解方，反觀蔣萬安躲在背後，讓研考會主委殷瑋、各局處幫忙發稿，從不直球對決、不回應民意，只做自己的政治更上層樓的權力大夢。

她也說，蔣萬安擔任市長三年半的時間，幾乎毫無建樹，而是沈伯洋出線挑戰，才趕緊拋出政策，「沈伯洋成為了市政加速器。」沈持續提出政見、政策，這樣的選舉方法就逼得蔣萬安左支右絀、原形畢露，因此沈會持續聆聽市民意見、不放棄努力。