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藍白主席首度合體挺他 鄭麗文：嘉義贏2028就會大贏

聯合報／ 記者魯永明陳雅玲／嘉義即時報導
國民黨主席鄭麗文（中）、民眾黨主席黃國昌（左二）今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠（左一）共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷（右二）站台造勢。記者魯永明／攝影
國民黨主席鄭麗文（中）、民眾黨主席黃國昌（左二）今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠（左一）共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷（右二）站台造勢。記者魯永明／攝影

嘉義市長選戰持續升溫，藍白合作進入實戰階段。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷站台造勢，三人首度合體成為全場最大焦點，鄭麗文、黃國昌兩人多次讚美黃敏惠帶領嘉義重新發光，並強調藍白合作是為延續嘉義市政成果，也相信「嘉義贏，台灣就贏」，鄭麗文更指2028就會大贏。

2026九合一選舉

藍白陣營今天下午在鈺通大飯店舉辦「藍白大團結 作伙顧嘉義」造勢大會，現場湧入大批支持者，高喊「凍蒜」，鄭麗文、黃國昌首度同台造勢，展現藍白整合氣勢。

鄭麗文表示，黃敏惠執政8年，帶領嘉義市從低谷重新翻轉，不論城市行銷、經濟發展或施政表現都有目共睹，創下歷任市長難以超越的成績。她說，黃敏惠當年重新披掛上陣，不是為了個人，而是放不下嘉義，事實也證明，她成功帶領嘉義重新發光。

鄭麗文指出，「如果這麼好的市政無法延續，將是嘉義最大的損失。」她強調這一次的選舉非常重要，她知道謠言滿天飛，也知道很多人在這邊見縫插針，但是沒關係，謠言止於智者。

她表示，自己與張啓楷相識多年，了解他務實、認真、肯做事，從媒體人一路投入公共事務，在立法院表現也深獲肯定，大家都在讚賞他、肯定他，到哪裡大家都好喜歡他，不知道他為什麼被黃國昌拐去民眾黨。

她說，但是沒有關係，大家都是好朋友。今天台灣的政治已經被民進黨搞得烏煙瘴氣了，今天台灣的政治已經被民進黨搞得一天到晚就在內鬥內耗，她要再次發下全面動員令，所有國民黨的團隊百分之百的團結支持張啓楷，贏得嘉義大選，希望市長要贏、議員也要全壘打，地方基層的選舉藍白大團結，不分彼此，不分你我，因為嘉義贏、台灣就贏，2028年我們就會大贏。

黃國昌則表示，這是他與鄭麗文首次同台參與選舉造勢，具有重要象徵意義。台灣民眾黨跟中國國民黨選擇在 2026年地方選舉合作，在國家利益之前，個人是小我，政黨的利益更不能超越國家的利益，當我們看到台灣的民主在沉淪、台灣的法治在敗壞，甚至連我們第一線最辛苦的老師們，在現在破敗的制度下面，都不知道怎麼樣繼續維持自己教學熱情的時候，這是在野黨必須要扛起這個國家的時候，必須要放下政黨的小我、為國家完成大我的時候。

黃國昌表示，黃敏惠卸任後，曾看到嘉義市經濟與商業活動逐年下滑，因此決定再次投入市長選舉，不是為了個人，而是為了嘉義。黃敏惠回任後，無論招商、觀光或城市經濟都明顯成長，營利事業銷售額持續攀升，證明市政獲得市民肯定。

他指出，張啓楷過去擔任財經記者，熟悉城市行銷，也具有立法院預算、財政專業，相信能在黃敏惠打下的基礎上，持續推動嘉義市發展，吸引更多觀光與投資，這一棒一定要接起來，這一棒掉不得，不是因為它是台灣民眾黨的掉不得，而是為了所有嘉義的鄉親，這一棒絕對不能掉下來。

黃國昌強調，這次藍白合作並非單純為了政黨，而是希望延續嘉義市政成果，「不是張啓楷要贏，是嘉義要贏、台灣要贏。」他呼籲支持者團結迎戰年底選舉，共同完成政黨合作的重要一步。

鄭麗文 黃國昌 2026九合一選舉 嘉義市選舉 張啓楷 藍白合

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