快訊

飛行中機艙突飄異味！虎航IT281東京回台轉降桃機 消防車待命

高雄知名茶商疑闖紅燈…撞飛超載機車母女4人 男頭部重創送醫不治

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

蘇巧慧、彭一書合體造勢 高喊打造土城國際運動藝文中心

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員彭一書競選連任造勢活動，現場座無虛席，人潮甚至外溢到場外巷口。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員彭一書競選連任造勢活動，現場座無虛席，人潮甚至外溢到場外巷口。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員參選人彭一書造勢活動，表示她支持彭一書提出的政見，未來利用土城看守所搬遷後現址，打造「複合式國際運動藝文中心」，讓土城邁向下一個20年。

2026九合一選舉

蘇巧慧進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，氣氛非常熱鬧，她沿途握手慢慢走向舞台，帶動支持者情緒嗨到最高點。她致詞時指出，土城正站在城市轉型的重要時刻，未來需要兼顧建設發展與生活品質，彭一書就是最了解地方，也最具協調力的市議員，如果連任一定能持續帶動地區發展。

對於土城未來願景，蘇巧慧表示支持彭一書所提，利用未來看守所搬遷後現址打造「複合式國際運動藝文中心」，不論親子利用假日看表演、青年下班運動、長輩休閒聊天均能滿足各年齡層需求，讓市民假日不必特地往外跑。未來她會和彭一書一起努力推動這項建設，也爭取國際賽事在土城舉辦，打造兼具運動、文化、休閒功能的新地標。

此外，土城近年有許多重大建設同步推進，包括已通車的捷運三鶯線，以及正在動工的捷運土城樹林線、萬大中和線、國道3號增設金城交流道、板龍快速道路、重劃區相關工程以及汙水下水道、人行道改善工程，未來若有機會擔任市長，將以「最高品質、最快速度、最少打擾」為原則，加速工程進度、強化工地安全，兼顧建設與市民生活品質。

蘇巧慧（右二）進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，氣氛非常熱鬧，她沿途握手慢慢走向舞台，帶動支持者情緒嗨到最高點。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧（右二）進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，氣氛非常熱鬧，她沿途握手慢慢走向舞台，帶動支持者情緒嗨到最高點。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員彭一書競選連任造勢活動，現場座無虛席，氣氛非常熱鬧。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員彭一書競選連任造勢活動，現場座無虛席，氣氛非常熱鬧。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧（左三）進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，沿途握手一路唱到舞台上，氣氛非常熱鬧，帶動支持者情緒嗨到最高點。記者林昭彰／攝影
蘇巧慧（左三）進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，沿途握手一路唱到舞台上，氣氛非常熱鬧，帶動支持者情緒嗨到最高點。記者林昭彰／攝影

蘇巧慧 土城 2026九合一選舉 新北市選舉 民進黨

延伸閱讀

蘇巧慧回應「豬八戒」：我們是兩代交情老朋友，國民黨不用這麼嚴肅

蘇巧慧戲稱爭取8連任里長「豬八戒」 藍批輕視基層、態度傲慢

打造棒球、足球及全民運動場域 竹市虎林運動園區今開工

蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇爸爸的風範與幽默

相關新聞

嗆沈伯洋配合媒體抹黑 黃國昌把話送還：選北市長 笑死 台灣的悲哀

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，還指他「笑死。台灣的悲哀。」如今鏡報敗訴，沈伯洋何時要公開道歉？黃國昌並用沈伯洋的話回嗆，這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀。」

當民進黨政府失信於嘉義鄉親 鄭麗文：賴清德是國民黨最大助選員

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠共同為藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷站台。針對綠營媒體認為鄭麗文輔選票房不一定有利，鄭麗文表示，民進黨最好繼續相信自己編織的謊言，她一點都不擔心，強調這陣子感受到大家對國民黨高度的熱情與支持，並強調，賴清德總統在這中間扮演了大功臣，勸民進黨要反求諸己。

民進黨苗栗縣長參選人受邀赴美演講 陳品安：地方首長應具備國際視野

今年適逢美國建國250周年，民進黨苗栗縣長參選人陳品安最近受邀前往在美台灣人3大年度盛會演講，包括美東台灣人夏令會、美三區聯合夏令會及美國西部台美人夏令會，她並赴矽谷拜訪美光等企業與創新據點。陳品安表示，面對全球科技快速發展與地緣政治重組，台灣應積極走向世界，主動掌握全球趨勢，地方首長要照顧地方事務，也應具備國際視野，才能為地方爭取更多發展機會。

秀燕將啟程？挑戰2028總統大位？盧秀燕擁江啟臣送特製桌牌引聯想

國民黨台中市黨部今舉辦「小組長培訓暨三級組織黨務幹部座談會」，黨主席鄭麗文與台中市長盧秀燕同框，展現團結大氣勢，盧秀燕還以特製市長桌牌贈予市長參選人江啟臣，強調8年前選市長「秀燕江啟程」，今年是「秀燕交啟程」。不過，外界因諧音「秀燕將啟程」，聯想盧秀燕有意挑戰總統大位。

蔣萬安母雞效應擴大 吳思瑤 : 沈伯洋勤跑基層成為市政加速器

台北市長選戰白熱化，市長蔣萬安今走出台北到台東宣傳熱氣球。民進黨北市長參選人沈伯洋競選總部總幹事吳思瑤回應，蔣萬安比起當北市長，更想扮演藍營輔選王，反而沈伯洋勤跑基層、座談及市場等，更揭市府相關弊端，「沈伯洋成為了市政加速器。」而蔣則躲在市府、研考會主委殷瑋背後。

藍白主席首度合體挺他 鄭麗文：嘉義贏2028就會大贏

嘉義市長選戰持續升溫，藍白合作進入實戰階段。國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌今天首度同台，與嘉義市長黃敏惠共同替藍白共推的嘉義市長參選人、前立委張啓楷站台造勢，三人首度合體成為全場最大焦點，鄭麗文、黃國昌兩人多次讚美黃敏惠帶領嘉義重新發光，並強調藍白合作是為延續嘉義市政成果，也相信「嘉義贏，台灣就贏」，鄭麗文更指2028就會大贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。