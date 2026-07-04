蘇巧慧、彭一書合體造勢 高喊打造土城國際運動藝文中心

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員參選人彭一書造勢活動，表示她支持彭一書提出的政見，未來利用土城看守所搬遷後現址，打造「複合式國際運動藝文中心」，讓土城邁向下一個20年。

蘇巧慧進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，氣氛非常熱鬧，她沿途握手慢慢走向舞台，帶動支持者情緒嗨到最高點。她致詞時指出，土城正站在城市轉型的重要時刻，未來需要兼顧建設發展與生活品質，彭一書就是最了解地方，也最具協調力的市議員，如果連任一定能持續帶動地區發展。

對於土城未來願景，蘇巧慧表示支持彭一書所提，利用未來看守所搬遷後現址打造「複合式國際運動藝文中心」，不論親子利用假日看表演、青年下班運動、長輩休閒聊天均能滿足各年齡層需求，讓市民假日不必特地往外跑。未來她會和彭一書一起努力推動這項建設，也爭取國際賽事在土城舉辦，打造兼具運動、文化、休閒功能的新地標。

此外，土城近年有許多重大建設同步推進，包括已通車的捷運三鶯線，以及正在動工的捷運土城樹林線、萬大中和線、國道3號增設金城交流道、板龍快速道路、重劃區相關工程以及汙水下水道、人行道改善工程，未來若有機會擔任市長，將以「最高品質、最快速度、最少打擾」為原則，加速工程進度、強化工地安全，兼顧建設與市民生活品質。

蘇巧慧（右二）進場時邊走邊引領全場高唱歌曲「粉紅超跑」，氣氛非常熱鬧，她沿途握手慢慢走向舞台，帶動支持者情緒嗨到最高點。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午到土城區出席市議員彭一書競選連任造勢活動，現場座無虛席，氣氛非常熱鬧。記者林昭彰／攝影