地方自主陸戰vs賴總統微觀盯盤 綠營2026組織戰採雙軌節奏

這次九合一地方大選，民進黨基層組織戰採因地制宜，呈現截然不同的「雙軌節奏」微妙對比；一邊是具備成熟組織架構的陸戰深耕，全面回歸地方、議員網絡綑綁；另一邊部分特定重點選區，則由「總司令」賴清德總統親力親為，連文宣細節都過目，精密治軍令選將都必須繃緊神經。

民進黨人士觀察，以全台最大票倉新北市為例，自民進黨立委蘇巧慧去年11月獲正式提名，地方的陸戰布局展現出極強的自主黏著度，除了少數像是年初萬里行或同鄉會等具結構性與跨區域動員的大型活動，賴清德總統親自合體外，平時橫跨各區的宮廟遶境或基層座談，機乎是由參選人帶領尋求連任的地方議員、在地里長與傳統「陸戰骨幹」綑綁推進。

該名人士分析，民進黨在各縣市的布局，許多具備成熟組織架構的區域，早展現出「自帶節奏」的固本模式。不論是台南與嘉義等傳統執政板塊，依循百工百業後援會與地方派系網絡進行深耕；抑或是台中等地，選將高度依賴與在地議員、里長的陸戰，選戰勝負首在於傳統陸戰的黏著度，而非中央大咖的空戰加持。

然而，在被視為賴總統力挺、點名「賴家軍」參選縣市首長的地區，中央執政核心關心地方選戰的細微程度，卻呈現另一種極致的治軍風格。

一名民進黨縣市首長參選人就透露，賴總統有次來到地方後，隨後就請人代話，希望競選團隊能把所有的文宣品都寄幾份過來，賴總統想親自看過文宣內容，看有無可以給點建議的地方。

該參選人說，後來他和其他參選人一聊才發現這並非特例，許多參選人都對賴總統的親力親為印象深刻，也因此體認到選戰事務從大到小都要戰戰兢兢，因為「總統連宣細節都會緊盯了」，勢必得拿出更好的表現。