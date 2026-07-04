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匹克球熱席捲全台 政府列重點推廣、候選人爭納政見

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
全民運動署長房瑞文（如圖）今在活動現場體驗匹克球運動時表示，因應台灣邁入超高齡社會，已將匹克球列為今年重點推廣的新興運動之一。記者陳雅玲／攝影
全民運動署長房瑞文（如圖）今在活動現場體驗匹克球運動時表示，因應台灣邁入超高齡社會，已將匹克球列為今年重點推廣的新興運動之一。記者陳雅玲／攝影

匹克球近年在台灣快速竄紅，不僅運動人口持續成長，運動部全民運動署今年更將其列入重點推廣的新興運動之一，隨著2026選戰升溫，也成為候選人爭相端出的體育政見。全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，署長房瑞文表示，若成效良好，將擴大推廣。

2026九合一選舉

全民運動署今天攜手衛生福利部國民健康署、國家衛生研究院高齡醫學暨健康福祉研究中心及雲林科技大學，在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，透過趣味闖關遊戲，讓來自縣內200多位長者體驗屁克球樂趣。

全民運動署長房瑞文表示，匹克球融合桌球、羽球與網球特色，球拍輕、球速適中、場地需求小，具有低衝擊、低門檻、安全性高等優勢，十分適合銀髮族參與，因應台灣邁入超高齡社會，已列為今年重點推廣的新興運動之一。今天在雲林舉辦的是官方首次主辦的銀髮匹克球推廣活動，若成效良好，未來將評估透過補助地方政府、民間團體或由運動署擔任指導單位等方式，在全國擴大推廣。

他表示，目前全台已有6個匹克球協會、總會投入推廣，雖然官方尚無運動人口統計，但近年參與人數快速增加，非正式統計相關運動人口場地需求也持續攀升，運動署將持續整合民間資源，讓更多民眾接觸這項新興運動。

立委劉建國及雲林縣老化最嚴重的元長鄉鄉長李明明等人都到場體驗，劉建國宣布將把推廣匹克球列入競選政見。他表示，台灣已邁入超高齡社會，政府除了完善醫療照護，更應從健康促進及預防醫學著手，規律運動正是延緩失能、降低慢性病風險最有效的方法之一。

劉建國表示，推廣匹克球除興建新場館，也將同時透過優先活化既有的網球場、羽球場及其他運動空間，搭配教練培訓、發球機等設備建置，採取「軟硬體並進」模式，降低民眾參與門檻，讓長者就近就能運動。

劉建國指出，台灣女性平均壽命比男性長約4至5年，但65歲以上失智症盛行率已超過8%，影響逾30萬個家庭，其中女性患者比例更高。他認為，「活得久更要活得健康」，希望透過匹克球等運動，延長健康餘命，而非只是延長壽命。

全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，雲林縣老化最嚴重的元長鄉鄉長李明明（左）也到場體驗。記者陳雅玲／攝影
全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，雲林縣老化最嚴重的元長鄉鄉長李明明（左）也到場體驗。記者陳雅玲／攝影

全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加。記者陳雅玲／攝影
全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加。記者陳雅玲／攝影

全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，立委劉建國到場體驗，宣布將把推廣匹克球列入競選政見。記者陳雅玲／攝影
全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，立委劉建國到場體驗，宣布將把推廣匹克球列入競選政見。記者陳雅玲／攝影

全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，立委劉建國到場體驗，宣布將把推廣匹克球列入競選政見。記者陳雅玲／攝影
全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，立委劉建國到場體驗，宣布將把推廣匹克球列入競選政見。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 匹克球 運動

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