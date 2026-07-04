賴瑞隆批假民調帶風向：高雄人不會埋單

坊間出現一些民調，又傳民進黨南2都出現「換將」雜音，將參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天表示，歷次公開民調中，他的支持度都維持領先2位數，包括最新公布的美麗島電子報的民調也是如此。他認為，民調是關鍵的參考數據，若有網軍或刻意帶風向的假民調，不僅不可取，更是在欺騙市民，相信高雄市民不會因此埋單。

賴瑞隆今天上午參加高雄市楠梓坑運動中心開幕典禮，面對媒體訪問，表示唯有認真替高雄做事、積極爭取建設，與高雄站在一起，才能真正獲得市民支持。

賴瑞隆批評，若一方面刪減高雄預算、做出不利高雄發展的行為，另一方面又透過網軍或假民調帶風向，不可能獲得市民信任。

賴瑞隆表示，他相信真正專業的民調公司都會珍惜自身信譽，不會刻意配合政治操作；至於少數刻意帶風向的民調，終究無法左右真正民意。他強調，民心不會被假民調所影響，也呼籲所有從政者及有意參選者，應誠實面對民意，以實際行動回應市民期待。

賴瑞隆說，只要是真心為市民著想、積極替高雄爭取建設，人民自然會給予支持；若嘴上宣稱愛高雄，實際上卻刪減高雄預算，導致高雄減少約200億元財政收支劃分，影響重大建設推動，甚至讓無人機、無人艇等相關預算無法順利執行，高雄市民都看在眼裡，任何透過假民調企圖帶風向的做法，最終都不會得逞。