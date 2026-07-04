快訊

世足賽／梅西賽後主動暖心擁抱、送球衣 維德角門將：會永遠記得

致癌食用油恐流向軍中？國防部：已下架送驗

張國煒親駕「空山銀」返台 星宇首架藝術機明上午抵桃機

聽新聞
0:00 / 0:00

賴瑞隆批假民調帶風向：高雄人不會埋單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
賴瑞隆（中）今天批假民調帶風向，表示高雄人不會埋單。記者林保光／攝影
賴瑞隆（中）今天批假民調帶風向，表示高雄人不會埋單。記者林保光／攝影

坊間出現一些民調，又傳民進黨南2都出現「換將」雜音，將參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天表示，歷次公開民調中，他的支持度都維持領先2位數，包括最新公布的美麗島電子報的民調也是如此。他認為，民調是關鍵的參考數據，若有網軍或刻意帶風向的假民調，不僅不可取，更是在欺騙市民，相信高雄市民不會因此埋單。

2026九合一選舉

賴瑞隆今天上午參加高雄市楠梓坑運動中心開幕典禮，面對媒體訪問，表示唯有認真替高雄做事、積極爭取建設，與高雄站在一起，才能真正獲得市民支持。

賴瑞隆批評，若一方面刪減高雄預算、做出不利高雄發展的行為，另一方面又透過網軍或假民調帶風向，不可能獲得市民信任。

賴瑞隆表示，他相信真正專業的民調公司都會珍惜自身信譽，不會刻意配合政治操作；至於少數刻意帶風向的民調，終究無法左右真正民意。他強調，民心不會被假民調所影響，也呼籲所有從政者及有意參選者，應誠實面對民意，以實際行動回應市民期待。

賴瑞隆說，只要是真心為市民著想、積極替高雄爭取建設，人民自然會給予支持；若嘴上宣稱愛高雄，實際上卻刪減高雄預算，導致高雄減少約200億元財政收支劃分，影響重大建設推動，甚至讓無人機、無人艇等相關預算無法順利執行，高雄市民都看在眼裡，任何透過假民調企圖帶風向的做法，最終都不會得逞。

賴瑞隆 民調 2026九合一選舉 高雄市選舉

延伸閱讀

楊珍妮案為何急拔官？媒體人曝比照吳乃仁拆炸彈 怕「鐵拳」再傷賴瑞隆

耗資7.1億元！高雄楠梓坑運動中心開幕 陳其邁笑稱被騙

總統指在野黨侵犯行政權 藍：混淆社會視聽不可取

其他太陽都不敵賴總統！沈富雄鐵口直斷2028大選 國民黨只能派他上陣

相關新聞

嗆沈伯洋配合媒體抹黑 黃國昌把話送還：選北市長 笑死 台灣的悲哀

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，還指他「笑死。台灣的悲哀。」如今鏡報敗訴，沈伯洋何時要公開道歉？黃國昌並用沈伯洋的話回嗆，這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀。」

地方自主陸戰VS賴總統微觀盯盤 綠營2026組織戰採雙軌節奏

這次九合一地方大選，民進黨基層組織戰採因地制宜，呈現截然不同的「雙軌節奏」微妙對比；一邊是具備成熟組織架構的陸戰深耕，全面回歸地方、議員網絡綑綁；另一邊部分特定重點選區，則由「總司令」賴清德總統親力親為，連文宣細節都過目，精密治軍令選將都必須繃緊神經。

匹克球熱席捲全台 政府列重點推廣、候選人爭納政見

匹克球近年在台灣快速竄紅，不僅運動人口持續成長，運動部全民運動署今年更將其列入重點推廣的新興運動之一，隨著2026選戰升溫，也成為候選人爭相端出的體育政見。全民運動署今在雲林舉辦全台首場官方主辦的「銀髮動起來－高齡匹克球健康促進嘉年華」，吸引逾200名長者參加，署長房瑞文表示，若成效良好，將擴大推廣。

賴瑞隆批假民調帶風向：高雄人不會埋單

坊間出現一些民調，又傳民進黨南2都出現「換將」雜音，將參選高雄市長的民進黨立委賴瑞隆今天表示，歷次公開民調中，他的支持度都維持領先2位數，包括最新公布的美麗島電子報的民調也是如此。他認為，民調是關鍵的參考數據，若有網軍或刻意帶風向的假民調，不僅不可取，更是在欺騙市民，相信高雄市民不會因此埋單。

蘇巧慧回應「豬八戒」：我們是兩代交情老朋友，國民黨不用這麼嚴肅

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對「豬八戒」一事對外說明，她說因為跟競選第8屆里長的周建和非常熟、是兩代交情的老朋友，才會用國台語諧音梗開玩笑，希望國民黨不用這麼嚴肅看待。

蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇爸爸的風範與幽默

新北市長選情備受外界關注，昨民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席活動與板橋里長打招呼時，蘇以「豬八」形容將挑戰連任第八屆的里長，遭藍營抨擊不尊重里長，今蘇巧慧表示若當過民代就知道第八屆「豬八戒（台語）」這種台語的諧音梗，希望國民黨不要這麼嚴肅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。