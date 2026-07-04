蘇巧慧回應「豬八戒」：我們是兩代交情老朋友，國民黨不用這麼嚴肅

民進黨新北市長參選人蘇巧慧上午針對「豬八戒」一事對外說明，她說因為跟競選第8屆里長的周建和非常熟、是兩代交情的老朋友，才會用國台語諧音梗開玩笑，希望國民黨不用這麼嚴肅看待。

蘇巧慧2日出席板橋區廣德里長輩共餐活動，戲稱資深里長周建和尋求8連任為「豬八戒」（因「第八」的國語發音很像台語「豬八」，「屆」和「戒」的台語發音很像），被國民黨市議員參選人鄧凱勛批評不尊重年長者。

蘇巧慧上午到土城區出席黨籍市議員參選人彭一書造勢活動，被媒體問到此事，她說國民黨議員參選人這樣講，大概因為不知道周建和里長是板橋區非常資深的民進黨籍里長，「我們非常熟，都是老朋友了」。

蘇巧慧還說，如果當過民意代表就會知道，第八屆、豬八戒（台語）這種國台語諧音梗，其實是里長之間很親切的玩笑。能夠被稱呼這樣的玩笑，也都是很了不起的人，因為當到八屆，都已經服務超過30年了。

昨天周里長也笑著說：「哇！現在全國都知道他要連任八屆了」。「其實我們已經是兩代交情了，我希望國民黨看我們不用這麼嚴肅。」

至於總統賴清德昨天說她立委只會做到年底，接下來就要到新北市政府去服務市民了。蘇巧慧說，當然非常謝謝總統給她的鼓勵，不過也是很大的壓力。她會全力以赴，跟著民進黨新北隊堅守崗位，非常努力讓大家看見從市長到每個市議員參選人都是一時之選，每個人都準備好了，誠心誠意拿出政見，希望和新北市民一起邁向更升級的好新北。