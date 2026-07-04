聽新聞
0:00 / 0:00
蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇爸爸的風範與幽默
新北市長選情備受外界關注，昨民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席活動與板橋里長打招呼時，蘇以「豬八」形容將挑戰連任第八屆的里長，遭藍營抨擊不尊重里長，今蘇巧慧表示若當過民代就知道第八屆「豬八戒（台語）」這種台語的諧音梗，希望國民黨不要這麼嚴肅。
2026九合一選舉
今國民黨新北市長參選人李四川前往三峽出席婦女會活動時，媒體詢問蘇對里長喊「豬八戒」，被批跟當年蘇貞昌縣長對陳情里長「拍肚」狀況差不多，此舉是否不尊重里長?
李四川回應，他的對手在談政見跟政績，真的跟沈伯洋一樣，蘇對里長看起來有她爸爸蘇院長的風範跟幽默。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。