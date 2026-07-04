蘇巧慧喊欲連任八屆里長「豬八戒」 李四川：有蘇爸爸的風範與幽默

新北市長選情備受外界關注，昨民進黨新北市長參選人蘇巧慧出席活動與板橋里長打招呼時，蘇以「豬八」形容將挑戰連任第八屆的里長，遭藍營抨擊不尊重里長，今蘇巧慧表示若當過民代就知道第八屆「豬八戒（台語）」這種台語的諧音梗，希望國民黨不要這麼嚴肅。

今國民黨新北市長參選人李四川前往三峽出席婦女會活動時，媒體詢問蘇對里長喊「豬八戒」，被批跟當年蘇貞昌縣長對陳情里長「拍肚」狀況差不多，此舉是否不尊重里長?

李四川回應，他的對手在談政見跟政績，真的跟沈伯洋一樣，蘇對里長看起來有她爸爸蘇院長的風範跟幽默。