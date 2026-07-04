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交保沉澱後首發聲！郭信良引「人生自古誰無死」吐心境

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
無黨籍台南市前議長郭信良百萬元交保限制住居。聯合報系資料照片
無黨籍台南市前議長郭信良百萬元交保限制住居。聯合報系資料照片

無黨籍台南市前議長、現任市議員郭信良因涉嫌未將政治獻金及文教協會專戶款項專款專用，涉公益侵占案，日前遭檢調搜索、傳喚訊問後聲請羈押。台南地方法院1日裁定以一百萬元交保，引發地方關注是否衝擊其連任布局。

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交保後沉澱一天，郭信良在臉書發文，以「人生自古誰無死，留取丹心照汗青」作為開頭，並寫道：「每個人總有一些心情難以對外訴說，但信良相信，真心做的事，時間會留下答案。」

他表示，一路走來風雨不斷，感謝一路支持他的民眾，「就像遠方的燈火，微弱卻堅定，提醒信良，即使黑夜漫長，也要走下去。」並強調未來仍將秉持初心，不辜負每一份信任，「感恩有您，始終如一」。

貼文發布後，吸引超過三千人按讚，並有不少支持者留言打氣。郭信良也逐一回應表示，感謝每一位朋友始終不離不棄的陪伴與支持，「因為有你們，信良更有力量堅持初心、勇敢前行，有你們真好」。

地方人士分析，郭信良目前雖官司纏身，但案件仍在偵查、審理程序，尚未有確定判決，短期內對其個人支持度影響有限，也不致對台南市議員第六選區（安南區）選情造成明顯衝擊。

安南區應選六席，現任六名議員包括無黨籍郭信良、黃麗招、邱昭勝，民進黨郭清華、蔡麗青，以及國民黨李中岑，下屆選舉郭清華交棒女兒郭品辰，另五席現任議員均爭取連任。

民進黨為擴大議會席次，提名前議員唐儀靜投入選戰，力拚第三席；國民黨則提名曾參選安南區立委的資深媒體人姚正玉，希望搶下第二席；曾任立委陳亭妃助理的在地青年林緯，第三度以無黨籍身分投入市議員選舉。

地方人士評估，現任五人加上郭品辰各擁支持者，六人仍屬領先群。郭信良更都是第一高票當選的吸票機，長期地方服務累積的口碑，並未因官司纏身而鬆動。

郭清華 郭信良 2026九合一選舉 台南市選舉

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