龔明鑫急代打石崇良輔選宣講 陳菁徽：讓基層公務員加班備簡報？

民進黨新竹市長參選人莊競程原訂今日下午與教育部長鄭英耀、衛福部長石崇良同台宣講政策，近期爆發油品風暴等事件，相關文宣已不見石崇良，取而代之的是經濟部長龔明鑫。國民黨立委陳菁徽提出三大質疑，並表示下午直播全民一起看，到底是政策宣導，還是選舉造勢。

陳菁徽說，民進黨提出「台灣好生活」的政治口號，也規劃一系列「表面政策宣傳」，實際就是「選舉輔選」的活動。毫不意外，這就是熟悉的民進黨、最會選舉的民進黨，但國政問題一直爆。

陳菁徽表示，這幾天毒油、電子煙、事後避孕藥等等爭議、問題頻出，結果石崇良本還要去新竹幫忙造勢？本務不做，跑去輔選，根本就是「鄭英耀2.0」。

陳菁徽說，石崇良從善如流，經過這兩天她的苦口婆心，務必要謹言、要慎行，最後石崇良不去了。但說真的，這只是政務官最低標準而已，不值得肯定。再者，「如果」真的是政策宣導，原本石崇良要去新竹講的東西，不外乎生育津貼、健康政策、長照服務。

陳菁徽表示，如今臨陣換將改龔明鑫，還是要問三個問題。第一，經濟部長是自己負擔交通費用嗎，還是用公費來支應？第二，臨陣換將，半夜準備簡報，是讓基層的公務員辛苦加班做的嗎，還是部長自己用AI做的？第三，既然是政策宣導，經濟部理當分享舊有的政策，畢竟過去政令宣導成效都不彰。但不應該提出新政策，這樣等於變相幫民進黨參選人造勢。

陳菁徽說，石崇良有承諾做到的，龔明鑫不至於達不到這個標準吧？賴政府標準一致，不難吧？下午的直播全民一起來看，到底是政策宣導，還是選舉造勢。「選舉一百分，治國沒半分」的標籤，是撕下來，還是愈貼愈多，就請賴政府知所進退。