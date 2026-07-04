黃國昌陷官司惹議 柯文哲批「假新聞成本太低」

前立委、民眾黨主席黃國昌捲入官司，外界關注是否影響年底選戰。民眾黨創黨主席柯文哲今天受訪表示，自己昨天才看到報紙，提及「鏡週刊」遭法院判決須賠償黃國昌10萬元，他並批評台灣的新聞已經變成製造業，「假新聞的代價過低，恐怕未來仍會持續發生。」

柯文哲表示，自己昨天才看到報導，提到「鏡週刊」遭法院判賠黃國昌10萬元。他認為，現今台灣「新聞已經變成製造業」，製造假新聞的成本太低，「鏡週刊這樣胡搞瞎搞，10萬元就了事，這有什麼副作用嗎？當然沒有」，因此未來恐怕仍會持續出現假新聞。

柯文哲指出原本應遵循「偵查不公開」原則，卻變成「偵查大公開」，質疑司法資訊頻繁外流。他並點名台北地檢署，表示律師團已向檢察官評鑑委員會檢舉相關檢察官涉及偽造筆錄、不當訊問等情事，但案件提出至今約兩個月仍未獲回應。

柯文哲也警告賴清德總統「不要把司法當政治工具」，這將嚴重影響國家，不可以把司法當政治工具，將對台灣社會的長遠發展造成重大傷害。