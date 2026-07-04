影／沈伯洋配合媒體抹黑 黃國昌：黨檢媒三位一體 要墮落到什麼程度

民進黨台北市長參選人沈伯洋配合媒體抹黑，指黃國昌勾結境外敵對勢力，民眾黨主席黃國昌今放話直嗆，黨檢媒三位一體，是要墮落到什麼程度。

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，如今鏡報敗訴，黃國昌今受訪反問，鏡報和沈伯洋何時要公開道歉？

黃國昌今天出席民眾黨新北市議員參選人邸聖德在新店區舉辦的AI手機運用初階課程前受訪直指鏡報公然做假新聞，什麼時候要道歉？

黃國昌說，媒體說什麼駭客幫他搜資料、匯款百萬，把證據拿出來，他反嗆，媒體是專業的，可以這樣任意抹黑嗎？

針對昨天在臉書發文說鏡週刊被判賠，黃國昌說，他覺得整件事情讓他非常地感慨，黨檢媒三位一體，到底可以墮落到什麼樣子的程度？

黃說，指他跑去香港、涉及境外敵對勢力的資金、違反國安法、反滲透法，潑髒水潑了半年多，更重要的事情是，一天到晚在那邊高喊說要防止中共認知作戰的沈伯洋，結果當初配合的鏡報，一樣一條龍在抹黑。現在徹底被打臉了。

黃國昌表示，鏡報總編輯當初嗆說到法院把話講清楚，結果法院調出入出境紀錄就真相大白白了。他想再問一次，沈伯洋，什麼時候要公開道歉？反譏沈伯洋，是否打算完全沒有擔當，說，「那不是我說的啊，那個是鏡說的啊。」

黃國昌怒指台灣的政媒環境什麼時候墮落成這個樣子？話隨便亂講，最後沒有人要負責任。