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致癌沙拉油風暴延燒 石崇良取消竹市助選造勢行程
致癌沙拉油風暴持續延燒，原定今天下午赴新竹市出席民進黨政策說明會、替新竹市長參選人莊競程站台的衛福部長石崇良，遭藍白陣營民代質疑「不用坐鎮處理食安危機嗎？」據了解，石崇良已決定取消出席，改由經濟部長龔明鑫與談。
2026九合一選舉
2026年地方選舉倒數，民進黨近日陸續舉辦「縣市政策說明會」，新竹場今天下午登場，原規畫由衛福部長石崇良、教育部長鄭英耀與民進黨新竹市長參選人莊競程同台，向市民說明中央政策與地方願景。
不過，近期疑涉致癌風險的沙拉油事件引發全台關注，食安風暴持續延燒，石崇良原定出席新竹場活動，也引發在野黨抨擊。
新竹市議會國民黨黨團總召、市議員陳慶齡批評，疑似具有致癌風險的沙拉油流向全台，食安風暴越演越烈，衛福部長此刻最重要的工作應是坐鎮指揮、處理危機，而不是打著政策說明會名義替特定候選人拉抬選情。
國民黨新竹市議員吳旭豐表示，與其急著替候選人助選，不如先把食安漏洞補起來、把責任扛起來，人民要看的不是誰站上造勢舞台，而是誰真正站在人民這一邊、為人民解決問題。
民眾黨新竹市議員李國璋質疑，教育部長若為教育而來，應與市府及教育處交流；衛福部長也應優先向民眾說明電子煙、食安等政策，而非與候選人同台。他強調，行政中立不是選擇題，中央官員代表國家而非政黨，應尊重新竹市民與納稅人。
據了解，石崇良今天下午將不出席新竹市政策說明會，改由經濟部長龔明鑫代表出席。知情人士表示，考量食安事件持續發酵，石崇良認為應優先留在崗位，全力處理相關食安議題，因此決定取消新竹行程。
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