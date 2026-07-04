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柯文哲評估竹縣長選情五五波 稱藍白高層已有「對戰組合」共識

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
柯文哲今天到新竹縣竹北市參加客廳會，啟動新竹縣陸戰。記者郭政芬／攝影
柯文哲今天到新竹縣竹北市參加客廳會，啟動新竹縣陸戰。記者郭政芬／攝影

竹北市長選戰藍白是否整合備受關注，特別是牽動新竹縣長的選舉。民眾黨創黨主席柯文哲今日指出，若民進黨參選人 鄭朝方與國民黨徐欣瑩一對一對決，雙方實力約「五五波」；至於竹北市長選舉，他認為，比起個別候選人，更重要的是整體「對戰組合」，並透露藍白雙方高層對相關布局已有一定共識。

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柯文哲今天到新竹縣竹北市參加客廳會，宣示啟動陸戰。會前接受媒體聯訪關於竹北市長選情。柯文哲回應，以目前情勢評估，新竹縣長選舉若由鄭朝方與徐欣瑩一對一競爭，選情相當接近。他分析，鄭朝方的支持光譜較廣，藍、綠、白陣營都有支持者；而徐欣瑩歷經國民黨內初選後，至今仍存在部分後遺症，因此雙方勝負仍在伯仲之間，「我們評估還是五五波」，並稱國民黨與民眾黨高層都曾就此進行評估。

談及竹北市長布局，柯文哲指出，竹北與新竹市東區都是民眾黨在全台支持度最高的地區之一，主要與當地選民結構有關，因此選戰規畫不能只考慮個別候選人，而應著眼於整體「對戰組合」。

柯文哲表示，他認為由徐欣瑩、邱臣遠、高虹安，甚至包含張善政、鍾東錦等人形成區域合作，是「最安全的對戰組合」，並表示這項布局是國民黨與民眾黨高層間已有的共識，至於如何執行，以及內部仍存在的抱怨與情緒，則仍需要時間處理。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠表示，將透過舉辦客廳會，正式啟動竹北陸戰布局。民眾黨過去在網路聲量表現亮眼，接下來將從「網路走向馬路」，深入基層、貼近民眾，讓選民「看得到、找得到」，並強調將堅持理念、一戰到底。

邱臣遠指出，客廳會今天由創黨主席柯文哲率先帶動，未來不拘泥於形式，將走入各社區，與社區發展協會、大樓管理委員會、宮廟系統及各類地方團體面對面交流，廣泛傾聽地方聲音，深化基層經營。

另外，針對外傳柯文哲曾要求邱臣遠參選竹北市長「一定要選到底」，若不配合將面臨黨紀處分，柯文哲予以否認。他說，「我沒有講過啦」，並笑稱「我們中央黨部又沒有被裝竊聽器，他沒有講過，就算有講過，也沒有被裝竊聽器，怎麼會有這種消息？」強調自己從未說過相關言論。

竹北市長選舉，柯文哲認為，比起個別候選人，更重要的是整體「對戰組合」，並透露藍白雙方高層對相關布局已有一定共識。記者郭政芬／攝影
竹北市長選舉，柯文哲認為，比起個別候選人，更重要的是整體「對戰組合」，並透露藍白雙方高層對相關布局已有一定共識。記者郭政芬／攝影

柯文哲 藍白 徐欣瑩 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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