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嗆沈伯洋配合媒體抹黑 黃國昌把話送還：選北市長 笑死 台灣的悲哀

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
鏡報影射民眾黨主席黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，何時要公開道歉？ 圖／ 截自黃國昌臉書
鏡報影射民眾黨主席黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，何時要公開道歉？ 圖／ 截自黃國昌臉書

鏡報指民眾黨主席黃國昌2021年前後多次前往香港，並影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，遭黃國昌提告敗訴。黃國昌今指民進黨立委沈伯洋配合鏡報散布假訊息，還指他「笑死。台灣的悲哀。」如今鏡報敗訴，沈伯洋何時要公開道歉？黃國昌並用沈伯洋的話回嗆，這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀。」

2026九合一選舉

去年10月，鏡報指黃國昌2021年前後多次前往香港、影射黃國昌與「境外敵對勢力金流」有關，觸犯反滲透法。台北地院昨判決鏡報與總編輯敗訴，要求移除報導，並賠10萬元。

黃國昌今在臉書貼文表示，去年，民進黨一大堆人包括現在要選台北市長的沈伯洋，配合鏡報一條龍抹黑他去香港，沈伯洋甚至還說「笑死。台灣的悲哀。」結果，昨天鏡報敗訴後，民進黨一片靜默，彷彿當一切沒發生過。

黃國昌要問沈伯洋：配合鏡報散布假訊息，現在被法院打臉了，要不要公開道歉？

黃國昌說，一天到晚指責人家在進行認知作戰，結果，連基礎事實都沒查證，就急著利用謊言，掩蓋自己所提出踐踏國會尊嚴的「小弟法案」（國安法案）有多麼可笑的事實，在同溫層討拍順便潑糞，這不是認知作戰，什麼才是認知作戰？

黃國昌說，這種人要選台北市長，才真的是「笑死。台灣的悲哀。」

2026九合一選舉 沈伯洋 黃國昌 台北市選舉

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