嘉義市東區議員選戰網紅素人政黨大亂鬥 檢警調查賄賭盤熱區

年底九合一選舉接近，嘉義市東區議員選戰競爭激烈，地檢署檢察長蔡宗熙日前率檢警調召開查賄座談，根據警調情資，東區議員選戰呈現「網紅素人大戰」選局，話題性高，容易衍生網路動員、地下賭盤及假訊息散布，列為查察妨害選舉重點熱區。

嘉檢表示，查察妨害選舉執行小組全面啟動，結合警、調、廉及移民等，防制賄選、暴力介選、地下賭盤、AI深偽假訊息及境外勢力介入選舉，維護公平乾淨選舉環境。呼籲民眾踴躍檢舉不法，檢舉賄選最高可獲2000萬元獎金，檢舉專線啟用。

嘉市東區議員應選10席，本屆18人參選，年底下屆選舉，目前表態15人競爭，選情因3位議員退出，出現變化，無黨資深副議長張榮藏不連任，無黨議員李奕德辭世，無黨議員戴寧因案服刑，3席空缺，讓各政黨及新人看好補位機會，選情激烈。

尋求連任議員6人，其中國民黨提名現任4人：傅大偉、張敏琪、陳家平、郭定緯，以及本屆參選失利的律師梁樹綸共5人；民進黨提名2人：黃露慧、黃盈智，另提名前議員凌子楚共3人，藍綠陣營共提名8人。民眾黨提名林昱孜，台聯黨提名何苡睿，小歐盟提名陳玥妗，加上無黨前議員郭文居，嘉市商業會理事、嘉義和聯境金虎爺會榮譽會長洪斐昭，其父親是已逝「黃昏市仔」幫大哥洪鴻彬，父子在地經營扎根深廣。

東區議員選戰吹「網紅參政」風潮，尋求連任的無黨議員顏翎熹，經營網路有高聲量及眾多粉絲；在地網紅政治素人柯莉絲汀，參選挑戰，以新媒體經營及網路影響力，結合在地商業團體，爭取鄉親及年輕族群支持，議員選戰呈現傳統組織動員與網路聲量並進新型態競爭。隨著政黨完成提名布局、新人參選，加上檢警調將東區列為重點查察熱區，東區議員選戰不僅是老將新秀之爭，更是組織實力、網路聲量與選戰策略全面較勁，選戰備受關注。