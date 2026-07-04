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嘉縣長選戰吳品叡明宣布參選 張啓楷站台合體在野大聯盟集結拚翻轉

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
綠營嘉義縣長翁章梁年底2屆任滿卸任，民進黨提名立委蔡易餘接棒角逐縣長寶座；國民黨不提名，採「在野大聯盟」模式，禮讓年底卸任的無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，吳品叡明晚宣布參選，藍白共推嘉市長參選人、前立委張啓楷（右）證實將出席，象徵藍白合延伸嘉縣，展現「在野大聯盟」拚勝選氣勢。圖／截自吳品叡、張啓楷臉書
綠營嘉義縣長翁章梁年底2屆任滿卸任，民進黨提名立委蔡易餘接棒角逐縣長寶座；國民黨不提名，採「在野大聯盟」模式，禮讓年底卸任的無黨籍朴子市長吳品叡（左）參選，吳品叡明晚宣布參選，藍白共推嘉市長參選人、前立委張啓楷（右）證實將出席，象徵藍白合延伸嘉縣，展現「在野大聯盟」拚勝選氣勢。圖／截自吳品叡、張啓楷臉書

綠營嘉義縣長翁章梁年底2屆任滿卸任，民進黨提名立委蔡易餘接棒角逐縣長寶座；國民黨不提名，採「在野大聯盟」模式，禮讓年底卸任的無黨籍朴子市長吳品叡參選，整合藍白無黨在野力量，挑戰民進黨執政超過20年執政。據了解，吳品叡明晚將宣布參選，藍營與無黨公職人員站台支持。

2026九合一選舉

吳品叡明晚將宣布參選，包括國民黨不分區立委兼縣黨部主委王育敏、嘉市長黃敏惠及多位黨籍議員將到場；藍白共推嘉市長參選人、前立委張啓楷也證實將出席，象徵藍白合延伸嘉縣，展現「在野大聯盟」拚勝選氣勢。

吳臉書預告明晚在朴子火車頭公園舉辦「感恩報告會」，向鄉親報告市政成果，歡迎民眾來看火舞，聽聽她的心裡話」，讓家鄉越來越好，心裡充滿感恩。吳品叡表態宣告在野陣營整合啟動。除藍營與無黨公職人員站台支持。

據了解，與吳品叡好交情，退出民進黨的太保市長鄭淑芬，以及朴子市長參選人黃嫈珺也會現身，為吳品叡加油，展現在野聯盟大團結氣勢。

國民黨中央黨部組發會主委李哲華表示，嘉義縣是國民黨艱困選區，因此決定採取「在野大聯盟」策略，提供選民另一種選擇，「成功不必在國民黨」，只要能整合在野力量，就有機會翻轉嘉縣長期由民進黨執政政治版圖。縣黨部委員會決議禮讓吳品叡選縣長。

吳品叡父親吳博文是國民黨朴子市黨部主委、中評委，吳品叡以無黨籍投入縣長選戰，國民黨扮演輔選整合角色，結合黨籍議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長組織支持，以吳品叡競選團隊為主體，在野整合為縣長選戰帶來新的變數。

吳品叡 蔡易餘 2026九合一選舉 嘉義縣選舉

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