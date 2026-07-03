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影／蘇巧慧合體顏蔚慈造勢 公開表態三重果菜市場不遷蘆洲

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈（左）造勢晚會，她站在台上首次公開表態，如果當選市長，只要多數當地鄉親不同意，三重果菜市場就不會搬遷到蘆洲。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右）今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈（左）造勢晚會，她站在台上首次公開表態，如果當選市長，只要多數當地鄉親不同意，三重果菜市場就不會搬遷到蘆洲。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，她站在台上首次公開表態，如果當選市長，只要多數當地鄉親不同意，三重果菜市場就不會搬遷到蘆洲，且允諾敬老卡點數每人1年1萬2千點，一次給足。

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蘆洲、三重向來被視為民進黨大票倉，蘇巧慧巡迴29區和市議員參選人預計合體造勢至少36場，今晚到蘆洲忠義廟埕與尋求連任的顏蔚慈同台，到場的支持者非常踴躍，坐滿整個廟埕廣場。

針對三重果菜市場的存廢與搬遷因涉及「銀河灣計畫」，新北市政府曾納入蘆洲南北側都市計畫中，遭到蘆洲選出的立委林淑芬等各級民代與地方鄉親強烈反對，蘇巧慧今晚在台上公開表態，她若當選市長，只要大多數鄉親不同意，三重果菜市場就不會搬遷到蘆洲。

此外，她在「六大福利政見」公開主張要將新北市敬老卡額度從現行480點調升至每月1千點，未來全年1萬2千點將一次給足。另包括蘆洲南北側都市計畫、蘆洲醫院、老人裝假牙最高補助5萬元等建設與政策，也會加速推動。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，許多當地里長到場，一起上台齊喊凍蒜。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，許多當地里長到場，一起上台齊喊凍蒜。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，受到支持群眾熱烈歡迎。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，受到支持群眾熱烈歡迎。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，受到支持群眾熱烈歡迎。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今晚到蘆洲參加市議員顏蔚慈造勢晚會，受到支持群眾熱烈歡迎。記者林昭彰／攝影

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