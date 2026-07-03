蘇巧慧戲稱爭取8連任里長「豬八戒」 藍批輕視基層、態度傲慢

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨出席板橋區廣德里長輩共餐活動，當眾戲稱尋求8連任資深里長周建和為「豬八戒」，藍軍板橋區市議員參選人鄧凱勛今批蘇輕視基層里長且態度傲慢。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨天出席板橋區廣德里長輩共餐活動，受到里長周建和與共餐及民眾歡迎。

蘇巧慧聽聞里長周建和已連任7屆，有意爭取連任，蘇巧慧竟當眾戲稱資深里長為「豬八戒」，還連2次。

國民黨新北市議員參選人鄧凱勛今天透過臉書發文痛批，他說，看到新聞影片畫面後，好不好笑他不知道，但保證尷尬，也暴露出蘇家父女一脈相承、輕視地方基層的傲慢態度。

鄧凱勛指出，里長是地方自治的骨幹，更是守護社區的第一線，每一位里長在地方上都扮演著無可取代的重要角色。結果，蘇巧慧出席活動時，竟然當眾把將要連任第8屆的年長里長拿來開玩笑，稱呼里長「豬八戒」。這種話一出口，現場笑不笑不知道，但尷尬一定是真的。

鄧凱勛表示，在地方服務多年的資深里長，靠的是長期經營、鄉親信任，蘇巧慧竟然拿來講爛梗 ，把別人的資歷講成笑話，還以為自己很幽默，非常失禮。

鄧凱勛抨擊，以前曾有里長向前台北縣長蘇貞昌陳情，結果被壓肩、拍肚子；現在蘇巧慧又把資深里長叫成「豬八戒」，父女兩代，傳承的非常一致，就是面對基層的傲慢。

他說，里長不是蘇家父女搏版面的道具，更不是拿來講爛梗的素材，里長在地方服務幾十年，應該給里長們基本尊重。

他說，板橋市民好朋友看得很清楚，真正尊重地方的人，不會把基層服務者當笑話，戲謔基層里長的人，也絕對無法獲得市民的支持。