國民黨彰化議員提名32人登記 溫芝樺回防議員、劉惠娟缺席

國民黨彰化縣議員參選黨內登記於7月1日至3日受理，今天完成登記，全縣10個選區共有32人完成登記，其中現任議員18人尋求連任，也有多位新人接棒投入；其中原爭取參選彰化市長的縣議員溫芝樺未被提名後，已確定登記選議員，但在員林市長初選落敗的縣議員劉惠娟並未登記，外界猜測是否以無黨參選，但她目前未有回應。

各選區參選名單出爐，第1選區有顧勝敏、白玉如、黃千宴、許原龍、溫芝樺。第2選區有許志宏、涂淑媚、楊竣程、王信竺。第3選區有柯振杯、林小琪、鍾雅茹。第4選區有張詠勝、黃正盛、張愉婕、曹嘉豪、游筑凱。第5選區有陳玉姬、黃佳惠。

第6選區有彭世和、鄭俊雄、蕭岳倫、蕭好亘。第7選區有謝典霖、李浩誠、劉淑芳。第8選區有曾溫泉、張國棟。第9選區（平地原住民）有陳榮妹。第10選區（山地原住民）有吳秋淼、金凱傑、張瑋婷。

此外，國民黨彰化縣黨部也同步完成埔鹽鄉、芬園鄉長黨內登記。原先傳出有意轉戰埔鹽鄉長的現任議員陳玉姬，最後仍選擇登記競選連任；埔鹽鄉長則由前埔鹽鄉長楊福地系統的施建樑完成登記，芬園鄉則無人登記。

國民黨彰化縣黨部指出，針對登記名單，待資格審查後，召開提名小組會議，通過後轉呈中央黨部核定。