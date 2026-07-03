聽新聞
0:00 / 0:00
國民黨擬徵召洪棟霖參選馬公市長 7月8日中常會宣布
澎湖縣下屆馬公市長選舉戰局出現進展，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全今天下午在接受廣播節目受訪時證實，已確定將徵召澎湖縣政府參議洪棟霖代表國民黨參選馬公市長，相關徵召提案已報請黨中央核定，預計將在下周三黨主席鄭麗文將在親赴澎湖召開行動中常會時，正式對外宣布。
2026九合一選舉
據了解，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全今天下午接受快樂聯播網「快樂兩三點」節目現場訪問時，陳雙全在節目中親口證實此項地方選舉布局。
他指出，目前徵召提案已送達中央，下周三7月8日黨主席鄭麗文率隊前來澎湖召開行動中常會時，將正式完成徵召程序並為洪棟霖授旗造勢。
不過民進黨方面，現任馬公市長黃健忠基層實力雄厚，自今年2月起就已獲得民進黨中央與地方的全力支持，目前正按部就班推動市政，全力爭取連任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。