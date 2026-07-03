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國民黨擬徵召洪棟霖參選馬公市長 7月8日中常會宣布

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
洪棟霖。圖／截自洪棟霖臉書
洪棟霖。圖／截自洪棟霖臉書

澎湖縣下屆馬公市長選舉戰局出現進展，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全今天下午在接受廣播節目受訪時證實，已確定將徵召澎湖縣政府參議洪棟霖代表國民黨參選馬公市長，相關徵召提案已報請黨中央核定，預計將在下周三黨主席鄭麗文將在親赴澎湖召開行動中常會時，正式對外宣布。

2026九合一選舉

據了解，國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全今天下午接受快樂聯播網「快樂兩三點」節目現場訪問時，陳雙全在節目中親口證實此項地方選舉布局。

他指出，目前徵召提案已送達中央，下周三7月8日黨主席鄭麗文率隊前來澎湖召開行動中常會時，將正式完成徵召程序並為洪棟霖授旗造勢。

不過民進黨方面，現任馬公市長黃健忠基層實力雄厚，自今年2月起就已獲得民進黨中央與地方的全力支持，目前正按部就班推動市政，全力爭取連任。

2026九合一選舉 澎湖縣選舉 洪棟霖 陳雙全 國民黨

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