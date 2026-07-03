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中選會人事案再遭封殺 政院：不利於人事審查客觀性與一致性
立法院今日再次否決行政院所提中選會委員人選，行政院發言人李慧芝表示，本次提名仍遭立法院否決，且部分委員以「問卷回應保守」作為不同意理由，恐怕不利於外界對人事審查程序客觀性與一致性的信賴，政院對此深表遺憾。
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李慧芝說，行政院秉持誠意與立法院溝通，並參考各黨團提出的建議，提名中選會委員人選，但相關提名未獲支持，對朝野互信與後續溝通造成影響。
儘管如此，行政院仍再次補提沈淑妃、蔡維哲及黃謀信三位人選，期盼儘速補齊中選會委員名額，維持中選會正常運作，張惇涵秘書長帶三位被提名人拜會立院朝野黨團，以及三位被提名人於備詢時，也獲得許多正面評價。
然而，本次提名仍遭立法院否決，且部分委員以「問卷回應保守」作為不同意理由，恐怕不利於外界對人事審查程序客觀性與一致性的信賴，政院對此深表遺憾。
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