川普再點名台灣搶走100%晶片 沈伯洋拋「生態系」：外國想移也移不走

美國總統川普2日受訪時，再稱台灣拿走「100%的（晶片）產業」。民進黨北市長參選人沈伯洋今赴北市宜蘭縣同鄉會受訪時表示，台積電的產業會這麼強，是因為已成為生態系，所以不管是晶片產業，其他產業也要落地生根、成形。

川普受訪表示，在關稅措施下，晶片商正從台灣遷回美國，並預估在他任期結束前，美國將擁有40%到60%的晶片製造。

沈伯洋表示，為什麼台積電的產業會那麼強，主要是已經成為生態系，其他國家也希望能移到當地，但是又移不過去，就是因為生態系非常完整，這是好幾十年政府努力的結果。

他說，不只是晶片產業，其他產業若能落地生根、成形的話，之後對方不管怎麼做，都很難撼動該產業。