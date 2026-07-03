【專家之眼】不能只選會選舉的人

隨著2026九合一地方選舉逐漸升溫，各政黨完成提名後，候選人紛紛深入基層，住宅、交通、少子化、產業發展、長照、治安與財政等議題再次成為社會焦點。這場選舉不只是地方首長的更替，更是人民檢驗執政成果的重要時刻，也將牽動未來政治版圖與2028總統大選的發展。

選戰一開始，最先出現的往往不是政策，而是影片、廣告、社群貼文與短影音。候選人愈來愈重視網路流量，也愈來愈懂得塑造個人形象。有些人擅長一句口號引發討論，有些人靠直播累積人氣，有些人透過社群操作快速吸引媒體目光。這些工具本身沒有問題，但如果整場選舉最後只剩下流量競賽，真正攸關城市未來的治理能力，反而容易被淹沒。

民主政治需要競爭，也需要有效溝通，但地方首長每天面對的是預算分配、公共建設、教育改革、招商引資、防災應變、社會福利與行政效率，沒有任何一項工作可以依靠一支影片完成。人民今天選出的，不是一位最會表演的政治明星，而是一位管理城市、解決問題的行政領導者。

近年來，各縣市共同面臨高房價、少子化、高齡化、青年外流、AI快速發展與淨零轉型等挑戰，每一項都需要長期規畫，也都需要穩定執行。真正值得比較的，不是哪一位候選人聲量最高，而是誰提出的政策具有可行性，財源是否合理，團隊是否具備落實能力。

每逢選舉，各種福利與建設承諾總是傾巢而出。青年住宅、租金補貼、生育補助、長者福利、交通建設，每一項都能贏得掌聲，但政策不是喊得愈大聲就愈成功。任何承諾都必須回答同一個問題，錢從哪裡來，如何長期維持，又是否兼顧不同世代的公平。如果只是迎合選民期待，卻忽略財政負擔，最後受害的仍是下一代。

近幾年，全世界不少民主國家都面臨相同現象。社群平台改變了政治傳播模式，也讓政治人物更容易追逐即時聲量，而不是長期績效。公共政策往往需要數年才能看見成果，網路流量卻只需要幾分鐘就能決定話題。當政治人物愈來愈重視網路聲量，民主便可能逐漸失去理性討論的空間。

地方治理從來不是四年的短跑，而是一場接力賽。捷運建設、道路改善、都市更新、水資源工程、產業園區、教育改革，往往需要十年以上才能完成。成熟的政治人物，不會急著把所有功勞都算在自己身上，也不會把所有責任推給前任，而是願意延續正確政策，修正不足之處，讓城市持續向前。

今天的縣市長，也不只是地方行政首長，更必須成為整合者。他必須整合中央政策、地方需求、企業投資、大學研究能量與民間創新力量，讓城市形成完整的發展生態。真正的競爭力，不是來自一次大型活動或一句響亮口號，而是行政效率、法規環境、交通品質、教育資源與生活品質長期累積的成果。

每一次地方選舉，都有人試圖把焦點拉到政黨對立、意識形態或政治攻防，但人民真正關心的，其實是每天生活是否改善。道路是否安全，公共運輸是否便利，孩子是否擁有更好的教育，青年是否找得到工作，長者是否獲得完善照顧，企業是否願意投資，這些才是衡量一位首長最重要的標準。

民主最大的價值，不只是人人都有投票權，更在於人民願意用理性判斷取代情緒反應，用長遠眼光取代短暫激情。候選人可以很會演講，很會經營社群，也可能擁有驚人的個人魅力，但這些能力都不能取代治理能力。一位真正值得信任的領導者，應該有清楚願景、專業團隊、執行能力，以及接受人民檢驗的勇氣，這才是選民應該要注重的。