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和「宜蘭女婿」搶選票？沈伯洋讚當地人情味 自曝吃蒜味肉羹吃到老闆都認得

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市長參選人沈伯洋到台北市宜蘭縣同鄉會座談，會員致贈肉粽祝福沈伯洋高票當選。記者邱書昱／攝影
民進黨北市長參選人沈伯洋到台北市宜蘭縣同鄉會座談，會員致贈肉粽祝福沈伯洋高票當選。記者邱書昱／攝影

民進黨北市長參選人沈伯洋今下午出席，台北市宜蘭縣同鄉會座談，會前受訪被問及，北市長蔣萬安是宜蘭女婿，是不是要搶攻宜蘭選票，他笑回，不是，自己的立委責任區是花蓮，之前常去花蓮的路上都會先經過宜蘭去吃蒜味肉羹，吃到老闆認識，就連對面賣木瓜牛奶的老闆也認識他。很喜歡宜蘭的人情味。

2026九合一選舉

他說，因為主要是台北市有許多來自各地打拚的人，也包含宜蘭人。前陣子女兒才和問他哪時候選完，想要去喝果汁，這才想到說女兒口中的果汁店，就是當時宜蘭的木瓜牛奶，「那時候女兒還小，老闆沒有看到她，買完飲料後，老闆才看到女兒，趕緊榨了幾杯試喝飲料，結果喝一喝女兒也飽了。」非常喜歡宜蘭的人情味。

他也說，今天會討論到不管是電影、醫療創新、長輩的聽力補助等政策，議題很廣泛，但都是扣緊宜蘭鄉親。

另外，媒體問到蔣萬安昨提到文山區建設，宣布斥資11億元打造連接貓空纜車貓空站與天恩宮、近390公尺長的人行跨橋設計。沈伯洋說，任何建設符合市民需求，整合自然、人文都是樂觀其成，出發點都是立意良善，不希望公共工程最後變成像遮陽傘般不信任，對市府也不是好事。

而臉書最近出現內容農場文，談蔣萬安的溫情故事。沈伯洋說，之前提到農場文在2019年蔚為風潮，也是造謠的起點，後來被短影音取代，民眾對於造謠都愈來愈熟悉，也能辨別農場文真假，台灣人媒體識讀變好，不會太擔心。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 蔣萬安

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