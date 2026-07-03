綠轟蔣市府「移樹蓋傘」 沈伯洋：遮陽勿本末倒置

台北市遮陽傘議題延燒，民進黨北市議員質疑市府移樹蓋傘。民進黨北市長參選人沈伯洋今下午出席北市宜蘭縣同鄉會活動時，受訪表示，遮陽要有前置作業，沒有預防措施，只會變成治標不治本，更呼籲市府將採購流程、成本向市民解惑。

民進黨議員簡舒培今早在北市議會，說明北市府疑移樹蓋「秀珍菇」遮陽傘，被她發現有北市府工務局人員來聽取受訪內容，她不滿認為要資料都不給，卻在旁邊聽受訪內容。

沈伯洋表示，議員監督市政是天經地義，不管索資或者問樹穴為什麼要挖、遮陽傘要設置在這個位置等，都是市民想要知道，也是議員的責任。希望市府針對有完整回覆，包含採購流程、成本多少等，能夠解答疑惑，就不用以盯哨的方式。

他說，所以針對人民的質疑時，這時候出來說明，若議員索資能夠提供，就不會延燒那麼久。

另外，有關信義區秀珍菇的遮陽傘選址，疑似與既有喬木、樹穴有所衝突。他說，不管是會議紀錄、相關的照片都擺在那邊，大家要看著證據說話，覺得來來回回市民都有點霧煞煞。

他說，今天是要解決熱浪、希望溫度不要太高，中央也以為出發提出微型森林政策，為了遮陽但前置作業沒有做好預防措施，會變成治標不治本，是一種本末倒置。

民進黨立委吳思瑤也說，北市府基層公務同仁辛苦，假日幫忙寫稿批評攻擊沈伯洋，現在居然還要盯哨議員，緊迫盯人，對照之下，議員簡舒培在遮陽傘議題，揭出很多市政弊端，赫然發現市府提供資料可以缺頁，缺的那個重要頁面就是整個估價單。

她說，簡舒培要求很多資料公務員就不給，蔣萬安市府就是在躲，公務員有時間盯梢，為什麼不能好好回去辦公，將透明公開資料準備好？