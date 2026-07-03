影／提基隆捷運路網藍圖願景 童子瑋：以「雙主線」串聯全基隆

民進黨基隆市長參選人議長童子瑋今天提「基隆捷運整體路網」規畫，童子瑋說，基隆捷運應該以「雙主線」作為城市交通骨架。其中，「市區主線」由八堵串聯市中心，銜接已核定的基捷第一階段點，成為市中心通勤與觀光的重要動脈；「大武崙主線」則沿麥金路串聯長庚醫院商圈、國家新城，直達大武崙生活圈，舒緩人口密集區的交通壓力。

童子瑋說，將以「全區路網、六大路線、雙主線優先、雙核心轉運」作為整體架構，依交通需求、建設效益與財務條件，循序推動各項建設。他表示，他會用完整規畫，讓中央看見基隆未來2、30年的交通願景，也讓城市發展有更清楚的方向。

童子瑋表示，未來一定會以完整藍圖、規畫、資源，還有充分執行力和堅定的意志，推動第一階段實質動工，並進一步提出整體捷運路網與城市發展方向。

童子瑋說，高雄透過捷運與輕軌，把商業、展演、文化、歷史與港區空間串聯起來，也進一步帶動演唱會經濟、商業活動與就業機會，軌道建設不是一個單純的交通工具，更是城市改造、產業復甦與生活圈重塑的關鍵。

童子瑋表示，中央現在已經核定基隆捷運第一階段，但第二階段如何由八堵延伸進入基隆各區，至今仍缺乏清楚願景。應先提出整體路網，再依照需求決定優先建設順序，依交通部大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點，地方政府本來就要進行整體評估，再從中選擇優先推動路線，提出可行性研究。

童子瑋指出，基隆捷運應該以「雙主線」作為城市交通骨架。其中，「市區主線」由八堵串聯市中心，銜接已核定的基捷第一階段點，成為市中心通勤與觀光的重要動脈；「大武崙主線」則沿麥金路串聯長庚醫院商圈、國家新城，直達大武崙生活圈，舒緩人口密集區的交通壓力。

童子瑋說，整體路網將以八堵站與基隆車站打造「雙核心」轉運系統。八堵將整合基隆捷運、市區主線、大武崙主線、暖暖碇內線、台鐵及公車系統，成為北北基重要交通樞紐；基隆車站則串聯中山線、八斗子線及基隆女中線，向外連結港區、文教區、觀光區及市中心生活圈，形成完整的轉乘網絡，提升公共運輸的便利性。

童子瑋強調，完整路網並不是一次興建6條路線，而是提出未來的整體發展藍圖，後續將依交通需求、工程成熟度、財務能力及中央審查程序，分階段推動，逐步實現全市捷運願景。

提基隆捷運路網藍圖願景，童子瑋：以「雙主線」串連全基隆。記者游明煌／攝影